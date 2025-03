Prywatyzacja przez deregulację

Wprowadzenie tego rodzaju „regulacyjnego samoograniczenia” państwa w sferze nadzoru korporacyjnego spółek giełdowych przyniesie dwie fundamentalne korzyści. Po pierwsze, będzie stanowić olbrzymi impuls rozwojowy dla całego rynku kapitałowego w Polsce, spowoduje napływ na giełdę poważnych inwestorów zagranicznych, funduszy emerytalnych czy powierniczych, które za cel stawiają sobie podnoszenie wartości spółek. A samym spółkom przyniesie nie tylko odpolitycznienie i lepsze, profesjonalne zarządzanie, ale także wzmocnienie kapitałowe i nowy potencjał rozwojowy.

Po drugie, przyczyni się znacząco do podniesienia jakości funkcjonowania państwa i jakości władzy publicznej poprzez rozdzielenie sfery polityki od sfery gospodarki. O różnorodnych, głęboko negatywnych skutkach upolitycznienia spółek państwowych pisała niedawno w „Rzeczpospolitej” dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek („Polityczne DNA państwowych spółek”, 10.02.2025 r.). Wszystko to dotyczy też spółek giełdowych kontrolowanych przez państwo.

Po co państwu kontrola nad spółkami?

Spójrzmy prawdzie w oczy. Bieżąca, operacyjna kontrola państwa nad spółkami giełdowymi sprowadza się obecnie prawie wyłącznie do kwestii personalnych, do traktowania spółek jako łupu politycznego władzy. Krytycy takiego stanowiska, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej, natychmiast podnoszą krzykliwe argumenty o realizowaniu przez te spółki strategicznych interesów państwa i konieczności zachowania „sreber rodowych” w domenie publicznej. Nie lekceważę tych argumentów, częściowo się z nimi zgadzam. Ale w odniesieniu do spółek giełdowych jest to demagogia.

W polskim systemie prawnym już posiadanie 25,01 proc. akcji daje akcjonariuszowi silną i nienaruszalną kontrolę nad spółką, dotyczącą najważniejszych, strategicznych decyzji, takich jak sprzedaż, likwidacja, określanie strategii rozwoju. A posiadanie 35 proc. czy 49 proc. akcji zapewnia w zasadzie taki sam poziom kontroli.

Proponowane przeze mnie rozwiązanie, podkreślam to z całą mocą, nie ma nic wspólnego z prywatyzacją, z wyprzedażą majątku państwowego, nie uszczupla ani o złotówkę domeny państwowej, ani nie pozbawia państwa kontroli nad posiadanym majątkiem. Odwrotnie wartość majątku państwowego w spółkach zwiększy się istotnie w skutek bardzo prawdopodobnego wzrostu wartości samych spółek po takiej operacji.

I na koniec sprawa dość odrębna, ale niezwykle ważna, moim zdaniem powiązanie tej propozycji z rozwojem długookresowych inwestycji emerytalnych Polaków. Gdyby państwo tylko w tych ośmiu giełdowych spółkach zmniejszyło swoje obecne udziały własnościowe do 25,01 proc. (co, jak napisałem, w żaden sposób nie uszczupli strategicznej kontroli państwa nad nimi) i zbyło te akcje polskim funduszom czy programom emerytalnym, to powstałyby dwie bardzo poważne korzyści. Spółki zyskałyby stabilnych, długookresowych akcjonariuszy dysponujących polskim kapitałem, a obywatele możliwość uczestniczenia w sensownych długookresowych planach emerytalnych. Dodatkowo do budżetu wpłynęłoby kilkanaście miliardów złotych.