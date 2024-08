Jacek Jaśkiewicz: Dla kogo polityka energetyczna Polski

Mimo to przewiduje on znaczące zwiększenie redukcji emisji gazów cieplarnianych (35 proc. wobec 1990 r.), wzrost udziału OZE (do 29,8 proc. w finalnym zużyciu energii) i obniżkę zużycia energii pierwotnej w porównaniu z PEP 2040. Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji PEP 2040, nie zapewnia on jednak skutecznych instrumentów realizacyjnych.

Ponadto proponowane wskaźniki nie są zbyt ambitne w stosunku do dokumentów strategicznych Unii Europejskiej, a także biorąc pod uwagę cele dotyczące konkurencyjności polskiej energetyki, poprawy jakości powietrza i związanej z tym redukcji kosztów zewnętrznych. Można mieć nadzieję, że cele na skalę wyzwań rozwojowych Polski przedstawi kolejny scenariusz – WAM (with additional measures), który – jak wskazuje Ministerstwo Klimatu – dostępny będzie na dalszym etapie prac.

Opracowanie „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu” nie zwalnia z potrzeby przygotowania długoterminowej polityki energetycznej kraju, bo zawiera on jedynie cele do 2030 r., a ze względu na długotrwałe procesy inwestycyjnej w energetyce, polityka taka powinna sięgać co najmniej 2050 r. i być zsynchronizowana z dokumentami strategicznymi UE.

W dyskusji przewijają się głosy, że dokumenty takie jak KPEiK czy strategia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej z horyzontem czasowym na 30 lat, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania Unią Energetyczną, są opracowywane dla Unii Europejskiej. Trzeba jednak podkreślić, że dokumenty te są przede wszystkim potrzebne Polsce. To od nich zależeć będzie dalszy rozwój kraju, konkurencyjność gospodarki i związany z tym poziom życia społeczeństwa. Warunkiem jednak jest, aby zawierały one przemyślaną, optymalną koncepcję rozwoju energetyki, w maksymalnym stopniu opartą na OZE i skuteczne instrumenty realizacyjne, gwarantujące osiągnięcie celów.

Jeśli takiej polityki energetycznej nie będziemy potrafili sformułować i jej skutecznie realizować, czeka nas wzrost kosztów energii dla społeczeństwa i przemysłu, powodujący obniżenie poziomu życia i pogorszenie konkurencyjności naszych produktów na rynkach światowych. Dlatego transformacja energetyczna w kierunku ograniczania cen energii poprzez oszczędności energii i jak najszersze wykorzystanie OZE jest w interesie społeczeństwa i rozwoju kraju.

Dr inż. Jacek Jaśkiewicz jest ekspertem BCC