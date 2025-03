Niemcy są w lepszej kondycji fiskalnej od Polski. Ich dług publiczny ma w 2025 r. wynosić 63,2 proc. PKB, a deficyt 2,0 proc. PKB. My dojdziemy do 59–60 proc. PKB długu publicznego i deficytu na poziomie 5,6 proc. PKB.

Co przyniosą zmiany w niemieckiej polityce budżetowej

Dla Polski zmiany w niemieckiej polityce budżetowej mogą mieć istotne znaczenie. RFN to kluczowy partner handlowy Polski, a ich podejście do wydatków publicznych i inwestycji wpływa na całą gospodarkę europejską.

Ewentualne odejście od „czarnego zera” i zwiększenie niemieckich inwestycji publicznych mogłoby pobudzić wzrost gospodarczy w regionie, co przyniosłoby korzyści również polskiej gospodarce. Z drugiej strony utrzymanie restrykcyjnej polityki fiskalnej przez RFN może ograniczać możliwości rozwoju zarówno w Niemczech, jak i w krajach z nimi powiązanych gospodarczo, w tym w Polsce.

To, co zrobią Niemcy, będzie też drogowskazem dla Komisji Europejskiej co do tego, w jakim kierunku będą szły reformy fiskalne Wspólnoty, która chce wydatki wojskowe (wreszcie!) wyjąć poza ramy reguł fiskalnych.