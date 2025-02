Broni go jeszcze Lewica i Polska 2050. Ministra Dziemanowicz-Bąk powtarza: – Nic, co darowane, nie zostanie odebrane. A marszałek Hołownia, skądinąd słusznie, podkreśla, że 80 proc. Ukraińców w Polsce pracuje i płaci podatki do polskiego budżetu państwa.

Początek dyskusji o warunkowości 800+

Uznając argument, że zasiłki są po to, by wspierać osoby w potrzebie, a więc m.in. które z różnych powodów nie mogą znaleźć lub podjąć pracy, muszę jednak zauważyć, że politycy właśnie uruchomili dyskusję, która nas prowadzi do rozważań, czy jednak jakiejś warunkowości nie należałoby w 800+ prowadzić? No bo, skoro pozbawia się tego zasiłku uchodźców ukraińskich, którzy z różnych względów nie pracują, ktoś może zapytać, dlaczego nie robić tego także np. w przypadku Polaków, którzy nie płacą podatków? Nie wiem, czy debata powinna pójść akurat w tym kierunku.

Limit dochodowy może zracjonalizować 800+

Jednak wprowadzenie limitu dochodowego byłoby bardzo sensowne. Dawanie zasiłków ludziom, którzy dużo zarabiają i ich nie potrzebują, to przecież bardzo kosztowna rozrzutność. Państwo ma deficyt budżetowy, więc pożycza na ten program pieniądze.

Ta rozrzutności obciąża kolejne pokolenie mieszkańców Polski: dzieci, na które rodzice otrzymali 800+, będą musiały w wieku dorosłym oddać te pieniądze, i to z procentem. Najprawdopodobniej będą płacić dużo wyższe podatki niż rodzice dzisiaj.

Czy wypłatę 800+ uzależnić od obowiązkowych szczepień?

Warunkowość 800+ można też wykorzystać w innych sposób, z pożytkiem dla dzieci i całego społeczeństwa. Mamy w Polsce wielki, narastający problem z niewypełnianiem przez rodziców obowiązku szczepień. Jego skutkiem jest ponowne szerzenie się chorób, które w przeszłości zostały dzięki szczepieniom niemal wyeliminowane.

Mieliśmy w Polsce w ostatnich latach epidemię odry, w tym roku atakuje krztusiec. Każde takie zachorowanie to nie tylko koszt zwolnienia lekarskiego rodziców, lecz także koszt dla systemu ochrony zdrowia obciążający całe społeczeństwo. Dlatego państwo ma prawo egzekwować obowiązek szczepień.