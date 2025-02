Evgenij Kirichenko: Co rok 2025 przyniesie Ukraińcom i Polakom

Otwarte granice pozwalają Polsce przyciągać pracowników z innych krajów Europy Wschodniej, nawet z Azji Południowej. Obecnie 68 proc. wszystkich obcokrajowców zatrudnionych przez Gremi Personal to Ukraińcy. Na drugim miejscu są Gruzini i Białorusini – po 7 proc. Pozostali pracownicy pochodzą z Armenii, Filipin, Indii, Kolumbii, Mołdawii, Rwandy, Uzbekistanu i Zimbabwe. Jak widać, Ukraińcy nie mają obecnie prawdziwego konkurenta na rynku pracy w Polsce, ale nie wolno tracić czujności, bo sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna.

Gdzie będziemy jutro?

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła zmiana w postrzeganiu pracowników z Ukrainy – o ile wcześniej była to głównie siła robocza, teraz traktowani są jako partnerzy. Popyt na menedżerów średniego szczebla wzrósł w 2024 o 15–17 proc. i to właśnie tu otwiera się nowy horyzont dla Ukraińców. Nauka języka, przekwalifikowanie oraz zaawansowane szkolenia to narzędzia, które pozwalają zdobyć przyczółek w niszy wysoko wykwalifikowanych zawodów.

Rynek pracy w 2025 r. będzie potrzebował osób elastycznych, które są w stanie zaadaptować się do dynamicznie rozwijającego się rynku, osób, które są gotowe uczyć się i rozwijać. Zawody związane z IT, inżynierią, edukacją i marketingiem to sektory, w których Ukraińcy już zaczynają wyrabiać sobie markę. I trzeba wierzyć, że to dopiero początek. Polska jest skazana na to, by mieć Ukraińców za sojuszników, bo nie tylko znajdują tu pracę, ale też wspólnie budujemy przyszłość, nie tylko ekonomiczną.

Język łączy, zboże dzieli

Język jest pierwszą rzeczą, która nas łączy. A my widzimy, jak polski i ukraiński przeplatają się w codziennej komunikacji. Nasze dzieci będą znały oba języki, a może nawet więcej. To nowy rodzaj jedności – nie narzucony, ale dobrowolny, spowodowany pragnieniem lepszego życia.

Oczywiście relacje społeczne nie zawsze są idealne. Poparcie dla Ukraińców spadło z 94 proc. w marcu 2022 r. [zaraz po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę – red.] do 54 proc. jesienią 2024 r. (badanie CBOS). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest spór o eksport ukraińskiego zboża do Polski, który wywołał napięcia wśród lokalnych rolników.

Do tego doszły inne drażliwe kwestie, takie jak różnice historyczne czy obawy części Polaków o wpływ migracji na rynek pracy. Wydaje się jednak, że wszystko to jest głównie polityczną intrygą w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej. Codzienna obserwacja rzeczywistego stosunku Polaków do Ukraińców pokazuje co innego.