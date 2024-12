Oba wymiary do pewnego stopnia obejmuje krajowe porozumienie sektorowe na rzecz morskiej energetyki wiatrowej z 2021 r. W jego ramach, pod auspicjami państwa, ma powstać mechanizm rekompensat. Rybacy mają otrzymać środki za zmniejszone dochody w związku z niemożnością poławiania na terenie farm, czy za zwiększone koszty paliwa, gdy droga na łowisko wydłuży się.

Prace nad mechanizmem jednak wciąż trwają, a pierwsza budowa startuje już na początku przyszłego roku. Dlatego Baltic Power zaproponowała w ostatnich tygodniach własny, przejściowy mechanizm rekompensat, który ma tymczasowo odpowiadać na potrzeby poszkodowanych rybaków.

W wymiarze finansowym, interesującą opcją dla rybaków mogłyby być miejsca pracy czy zlecenia od branży wiatrowej. Niektórzy - zwłaszcza młodsi - rybacy liczą, że nowa branża zaoferuje im możliwości. Tych jednak będzie bardzo mało. Większość zawodów oferowanych przez sektor offshore wymaga specjalistycznych kwalifikacji i doświadczenia. Nie da się ich uzyskać w krótkim czasie, czy będąc w zaawansowanym wieku (średnia wieku w rybołówstwie to 48 lat, względem 43 w gospodarce krajowej).

Pozytywne przykłady już są, ale to marginalne zjawisko i raczej takim pozostanie. W listopadzie spółka Baltic Power ogłosiła, że zatrudni trzy kutry rybackie do nadzorowania morskiej fazy swojej inwestycji. To dobra wiadomość, bo środowisko rybackie zabiegało o to od wielu miesięcy. To także ważny sygnał dla kolejnych inwestorów, bo pokazuje, że rybacy mogą być częścią tzw. lokalnego kontentu [wkładu – red.].

Ale nie miejmy złudzeń. Flota rybacka nawet po zezłomowaniu 200 jednostek wciąż będzie ich liczyła ponad 600. W perspektywie 2030 r. oferta branży offshore będzie niewielka. Dlatego to rolą państwa musi być nadzorowanie i wspieranie transformacji tego kurczącego sektora.

W niekorzystnej sytuacji znajdują się zwłaszcza członkowie załóg. Wsparcie - zarówno projektowane rekompensaty, jak i fundusze unijne przeznaczone dla rybaków - trafia przede wszystkim do armatorów, czyli właścicieli bądź operatorów statków. Oferta dla członków załóg jest bardzo skromna, dlatego grupę tę należy mocniej wziąć pod uwagę projektując kolejne rozwiązania.