Maciej Bitner: Piątka dla pracujących seniorów

Jak zachęcić seniorów do późniejszej emerytury

Ja jednak skupię się na drugim kierunku, ponieważ tu na razie niewiele udało się zrobić poza wprowadzeniem słabo rozpropagowanej ulgi dla pracujących seniorów. Tymczasem można byłoby małym kosztem dla budżetu skłonić część pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego do odsunięcia momentu rozpoczęcia pobierania świadczenia. Służyłyby temu następujące propozycje.

1. Wprowadzenie możliwości podziału konta emerytalnego. Zamiast zerojedynkowej decyzji o emeryturze ubezpieczony mógłby podzielić swój kapitał w ZUS tak, by uruchomić jakiś procent – od 10 proc. do 90 proc. – a resztę odłożyć na później, żeby dalej przyrastała i była zasilana nowymi składkami. Jest to korzystne rozwiązanie dla pracujących, np. na pół etatu. Mogliby wziąć pół emerytury, a jak przestaną pracować, zwiększyć sobie emeryturę korzystając z reszty środków na identycznych zasadach jak w przypadku pierwszej części. Jednocześnie rozpoczęcie pobierania części emerytury oznaczałoby przepadek jedynie proporcjonalnej części ulgi dla pracujących seniorów – dla pobierających połowę emerytury wynosiłaby ona 42 764 zł, zamiast 85 528 zł dodatkowej kwoty wolnej przysługującej tym osobom, które nie rozpoczęły w ogóle pobierania świadczenia.

2. Dodanie kapitału osobom z uprawnieniami do emerytury minimalnej, żeby zachęcić do dalszej pracy. 1588 zł emerytury minimalnej wymaga obecnie od kobiety kapitału wysokości 403 tys. zł. Taką sumę powinny otrzymać na koncie w ZUS wszystkie kobiety, które w wieku 60 lat nabywają uprawnienia do emerytury minimalnej. Dla części z nich racjonalne stałoby się odsunięcie momentu pobierania świadczenia, dziś to jest całkowicie nieracjonalne, bo emerytura od tego nie wzrośnie. Dodatkowo trzeba by zapisać w ustawie ścieżkę emerytury minimalnej, żeby nie rosła szybciej niż stany konta tak, by odsuwanie emerytury na pewno przekładało się na jej większą wysokość.

3. Budowa centralnej informacji emerytalnej, czyli nieporzucania idei zainicjowanej przez poprzednie kierownictwo PFR. Należałoby ją wzbogacić o elementy podatkowe tak, żeby nie tylko dostarczyć w jednym miejscu wiedzy, ile środków ma się w różnych programach, ale też móc wykorzystać to do wyliczania przyszłych dochodów po osiągnięciu wieku emerytalnego w różnych konfiguracjach.

Ubezpieczony powinien wiedzieć, że w wyniku bardzo dobrego rozwiązania, jakim jest ulga dla pracujących seniorów, będzie miał dużo wyższy łączny dochód przed i po rozpoczęciu pobierania emerytury, jeśli trochę z tym poczeka. Z systemu można byłoby korzystać indywidualnie, ale też przydałby się on terenowym oddziałom ZUS, żeby lepiej informowały potencjalnych emerytów.

4. Eliminacja sytuacji, w której w danym roku szczególnie opłaca się przejść na emeryturę poprzez stosowanie uśrednionych za kilka lat wstecz tablic dalszego trwania życia lub stosowanie prognozowanej długości trwania życia. To, co stało się w wyniku tragicznej w skutkach epidemii Covid-19, nie powinno mieć miejsca. Jednorazowe wydarzenie doprowadziło do przejściowego zaniżenia dalszego trwania życia i korzystniejszej emerytury dla roczników, które uzyskały uprawnienia w 2022 r.