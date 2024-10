Artur Klimek: Wyścig miliardowych gigantów

Długoterminowe inwestycje w Indiach

W tym momencie to Indie mają swój czas i inwestorzy zarówno portfelowi (duży napływ kapitałów na rynek giełdowy), jak i bezpośredni (wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych) zdają się przyjmować pozytywny przekaz indyjskich władz. Inwestycje bezpośrednie to długoterminowa lokata kapitału i oczekiwania należy formułować w horyzoncie czasowym co najmniej pięcioletnim. Zatem dzisiejsze inwestycje mają na celu wykorzystanie osiągnięć indyjskiej gospodarki w okolicach roku 2030.

Wielu menedżerów firm międzynarodowych postrzega inwestycje w tym kraju właśnie długoterminowo. Nie może to dziwić, skoro obecnie, szczególnie w porównaniu ze wskaźnikami chińskimi, gospodarka indyjska wygląda dużo skromniej (np. udział w światowej produkcji, wielkość eksportu czy liczba patentów).

Różnice i podobieństwa

Mimo iż te dwa państwa stoją jedno za drugim na czele listy najludniejszych na świecie, można wskazać więcej różnic niż podobieństw z perspektywy demograficznej. Różnice widoczne obecnie, z czasem będą się nasilać. Zgodnie z bazowym scenariuszem ONZ populacja Chin zmniejszy się do nieco ponad 1,3 mld w 2050 r., z kolei ludność Indii przekroczy 1,6 mld. Im dalej, tym gorzej. W roku 2100 ludność Chin ma zmaleć do niespełna 800 mln, gdy w tym czasie dla Indii prognozowana jest na około 1,5 mld.

Trudno przełożyć tak daleką perspektywę na decyzje biznesowe. Jednak procesy demograficzne już w ostatnich latach przebiegają odmiennie w tych dwóch krajach. O ile populacja Chin zmniejsza się od dwóch lat (spadek o ponad 2 mln w 2023 r.), o tyle dla Indii prognozowane jest jeszcze kilka dekad ciągłego wzrostu liczby ludności. Będzie to miało ogromny wpływ na dostępność siły roboczej i liczbę konsumentów w obydwu gospodarkach.

Czas globalnych napięć

Jeśli Chiny planują osiągnąć dominację gospodarczą, to najbliższe lata powinny być czasem wytężonych działań, co może prowadzić do jeszcze większych napięć w globalnych stosunkach gospodarczych. Jeszcze w 2021 r. stosunek wartości PKB Chin do USA zbliżał się do 80 proc. (według danych Banku Światowego, licząc w cenach bieżących i według oficjalnych kursów walut). Jednak szybszy wzrost gospodarczy w USA i spowolnienie gospodarki chińskiej zmniejszyły tę relację do niewiele ponad 60 proc. w 2023 r. Oznacza to, że dystans między tymi dwiema gospodarkami znacząco się zwiększył.

Zatem powtarzane przez lata twierdzenia wielu chińskich ekspertów, że Chiny nie pretendują do zdobycia pozycji globalnego lidera gospodarczego, lecz raczej pracują nad odzyskaniem utraconej pozycji, muszą jeszcze zaczekać na realizację. Jeśli w ogóle jest to wykonalne. Na zupełnie innym poziomie należy rozpatrywać gospodarkę Indii, która w 2022 r. wygenerowała zaledwie około 14 proc. wartości PKB USA.