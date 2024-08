Kolejnym sporym trucicielem jest KGHM, który nawet mimo straty za ubiegły rok sięgającej 3,7 mld zł z fantazją przyznał premie swojemu zarządowi oraz pracownikom, a zatem na odsalanie mu już nie starczy. To logiczne, prawda?

Ale Odra nie może czekać sześciu lat – martwe, uduszone ryby setkami ton wyławiamy już dziś, nie wiemy, czy za te sześć lat uchowa się jakiekolwiek życie w Odrze, jeśli te katastrofy będą się powtarzać.

Kto powinien płacić za oczyszczanie wód kopalnianych?

Popatrzmy na fakty. Kto szkodzi? Kopalnie. Kto w normalnym świecie płaci za naprawę, jeśli spowodował szkody? Sprawca. Kopalnie bronią się, że płacą przecież kary środowiskowe. Tak, ale te kary mają już uwzględnione w budżecie, to po prostu kolejny koszt spółki, bez siły resocjalizacji.

W efekcie kopalnie wydobywają węgiel, sprzedają go i zarabiają, a koszty prowadzenia przez nich biznesu, koszty zamordowanego życia w rzece, koszty tytanicznej pracy oczyszczania Odry, koszty upadku turystyki nad rzeką i życia w strachu przed tykającą bombą ekologiczną – ponoszą Polacy. Jak się nazywa prowadzenie biznesu, gdy koszty ponoszą inni? To internalizacja zysków i eksternalizacja strat, chętnie po tę strategię sięgają różne korporacje, prowadząc obciążającą środowisko produkcję, która uderza w społeczeństwo, ale już nie zarządy spółek, np. gdy wycinka lasów w Amazonii prowadzi do masowego wymierania zwierząt i zmian klimatu. W Polsce jest podobnie, zatruwa się rzeki, by utrzymać upadający biznes wydobywczy, pod dyktando związkowców oraz mając na uwadze kolejne wybory.

Problem tykającej bomby ekologicznej znają już przecież wszyscy, ale czy ktoś podniósł temat odsalania wód? Nikt

Czy nie da się z tym nic zrobić? To kompletna nieprawda. Do kopalni co jakiś czas dobijają się wynalazcy, którzy chcą przetestować nowe technologie odsalania wody. Projekt, który poznała „Rzeczpospolita”, pozwoliłby na przetestowanie technologii na miejscu w kopalni i oczyszczanie 1200 m sześc. wody na dobę, co dałoby już miarodajny wynik. Taki pilotaż, jak dowiedziała się redakcja, kosztowałby kopalnie zrzutkę po ok. milionie zł, a nie łącznie półtora miliarda zł, jednak zarządy samych kopalni miały żądać… zorganizowania wieczornych atrakcji na mieście w zamian za możliwość przedstawienia projektu.