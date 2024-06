Także ceny produktów w branżach podlegających transformacji rosną, głównie w wyniku konieczności ponoszenia opłat za emisję i nakładów inwestycyjnych na niskoemisyjną modernizację. Te zjawiska mogą być teoretycznie źródłem spowolnienia zielonej transformacji. Zielony Ład nie może pomijać czynnika społecznego. W Polsce ten dylemat w pełni objawił się w haśle „sprawiedliwa transformacja”.

Zielona defensywa. Chiny kontra Europa

Przyjrzyjmy się drugiemu dylematowi – możliwości przegrania zielonej rywalizacji przez Europę. To temat coraz głośniejszy i stanowiący już sporą część dyskursu. W 2023 r. zainstalowano w całej Unii Europejskiej rekordową liczbę paneli słonecznych, co było korzystne z punktu widzenia celów klimatycznych. Przyłączono do sieci ok. 56 GW energii słonecznej (w 2020 r. było to ok. 19 GW), o czym poinformowała organizacja Solar Power Europe zrzeszająca europejskich producentów fotowoltaicznych.

Jednak częściowo osiągnięcie tych celów było możliwe dzięki importowi chińskiego sprzętu, co spowodowało spadek dochodów producentów z Europy. Mimo apeli o promowanie firm z Unii Europejskiej rządy nie były chętne do wspierania pogrążającej się w kryzysie branży. Powstał dylemat: wypełniać unijne cele w zakresie rozwoju fotowoltaiki i ochrony klimatu czy chronić własny biznes fotowoltaiczny?

Obecne ceny modułów fotowoltaicznych są o połowę niższe niż w 2023 r. i spadły do poziomu 0,12 dol. za 1 W. To, jak podaje Bloomberg, mniej więcej jedna trzecia europejskich kosztów produkcji. Dla firm takich jak Norsun AS, Solarwatt GmbH, Valoe Oyj i Energetica Industries GmbH to ryzyko głębokiej restrukturyzacji lub upadłości. Sytuacja jest bardzo poważna.

Czytaj więcej Opinie Ekonomiczne Piotr Skwirowski: Zielony Ład do zmiany, ale nie do kosza Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska pójdzie na ustępstwa wobec rolników w kwestii Zielonego Ładu. Jego porzucenie byłoby jednak szkodliwe także dla nich samych.

Osiąganie celów emisyjno-klimatycznych przez UE za pomocą importu technologicznego jest co do zasady sprzeczne z podstawowym założeniem Zielonego Ładu, który miał wypracować przewagi konkurencyjne. Poza tym Unia postawiła sobie za cel, aby do 2030 r. co najmniej 40 proc. potrzeb w zakresie czystych technologii było produkowanych na jej terenie, jednak obecnie tylko mniej niż 2 proc. popytu na energię słoneczną w Europie jest zaspokajane przez krajowych dostawców, a większość komponentów pochodzi z Chin. To prawdziwa katastrofa.