Czy banki działają etycznie

Czy banki były świadome ryzyka prawnego

Nie do obrony jest zatem teza, iż banki były nieświadome ryzyka prawnego, które wzięły na siebie uruchamiając w tamtym czasie kredyty odnoszące się do walut obcych. Mimo, że znały to ryzyko, jednak świadomie zdecydowały się na masowe udzielanie tych kredytów, a potem przez kilkanaście lat świetnie na nich zarabiały.

Zarabiały, mimo że już w 2010 r. zapadły pierwsze wyroki wskazujące, iż dowolne ustalanie kursu przez bank jest sprzeczne z prawem. Ignorując ostrzeżenia, banki nadal wykonywały te umowy bez zmian. Działo się tak z prostej przyczyny - nie spodziewały się, że ktoś zobowiąże je do przestrzegania prawa.

Imperatyw przestrzegania prawa przez banki w Polsce stał się faktem ponieważ polscy sędziowie dostali istotne wsparcie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ważnym czynnikiem tej zmiany jakościowej był także prowadzony publicznie dyskurs społeczny, którego wspólnym mianownikiem była próba odpowiedzi na pytanie: “czy banki w Polsce zobowiązane są do przestrzegania prawa, czy prawo je nie obowiązuje?”

Obciążenie kredytobiorców...

Jednocześnie, skutki ekonomiczne wprowadzenia na rynek kredytów, których następstwem był udział banków w spekulacjach na rynku walutowym były dewastujące dla gospodarki i społeczeństwa. Konsekwencje w pierwszej kolejności odczuły tysiące polskich rodzin. Bazując na oficjalnych danych KNF wiemy, że ponad 30 tys. osób straciło dorobek życia - często pozbawione mieszkania, a pozostawione z długiem. Kolejne setki tysięcy rodzin płaciło znacznie wyższe raty niż bank wskazywał w trakcie przedstawiania oferty. To doprowadziło do wielu tragedii rodzinnych. Jedynym z niewielu dokumentów opisujących te skutki jest raport dr Bartoszewicza: „Analiza dotycząca społecznych skutków kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych” .

...to obciążenie gospodarki

Nadmierny zysk banku został osiągnięty kosztem wydatków rodzin oraz niższych wydatków na usługi i towary, co miało przełożenie na gospodarkę. Kredytobiorcy, którzy w pierwszej kolejności płacili rosnące raty zrezygnowali z usług zdrowotnych, kulturalnych, czy edukacyjnych. Wydawali po prostu mniej na wszystko inne poza ratą banku.

Czy zyski banków są szkodliwe

Pan prezes Kalicki próbuje dokonać odwrócenia pojęć. Chce pokazać, że zmniejszenie zysku banków jest szkodliwe dla wszystkich grup społecznych. A tak naprawdę nie jest szkodliwe nawet dla samych banków. Banki zarabiając uczciwie budują swoją markę. Banki powinny przywiązywać do siebie klienta stosując uczciwe produkty. Wtedy zyski gwarantują sobie na lata, a nie tylko kadencję danego zarządu. Nie tworzą też ryzyka prawnego, które może zmaterializować się w przyszłości - zazwyczaj wtedy, gdy bank ma już nowe władze.