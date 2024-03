Dlaczego wyjdzie wszystkim taniej

Oczywiście struktura zakupów jest inna w różnych grupach konsumentów. Ci, którzy zarabiają najmniej, większy procent zarobków wydają na żywność opodatkowaną stawkami obniżonymi. Najniższe wynagrodzenie wynosi 4300 zł brutto, czyli 3260 zł netto. Jeśli połowę z tego wydają oni na żywność, z której połowa opodatkowana jest stawkami obniżonymi (5 proc. i 8 proc., czyli średnio 6,5 proc.), to podatek VAT od tej części ich wydatków na żywność wynosi 50 zł, a od drugiej – opodatkowanej już stawką 23 proc. – wynosi 153 zł. Razem płacą 203 zł VAT za żywność.

Gdyba stawka VAT na całą żywność wynosiła 20 proc., zapłaciliby 273 zł VAT. Raptem o 70 zł więcej. Ale… drugą połowę swojej pensji wydają oni na towary i usługi opodatkowane stawką 23 proc. Płacą więc za nie 305 zł podatku. Łącznie za wszystkie towary i usługi nabyte w miesiącu płacą 508 zł VAT. Gdyby była jedna stawka w wysokości 20 proc., zapłaciliby 544 zł VAT! Czyli już tylko o 36 zł więcej.

Oczywiście zaraz posypią się gromy, że dla biednych ludzi te 36 zł to dużo. Bo to aż sześć bochenków chleba. OK. Bogatsi zapłacą za kilogram tuńczyka nie 250 zł, tylko 286 zł. Wszystkim zarabiającym minimalną kwotę można wypłacić dodatkowy zasiłek 36+. A nawet 100+. Per saldo wyjdzie dla wszystkich taniej. bo nie będziemy musieli płacić urzędnikom z Ministerstwa Finansów za ich ciężką pracę nad nową matrycą VAT.