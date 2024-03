Mariusz Treliński zbiera pochwały i krytyki w Nowym Jorku

Czy Mariusz Treliński ostrzega przed Donaldem Trumpem

Podtekst polityczny ukryty w inscenizacji Mariusza Trelińskiego dostrzegł Francisco Salazar w serwisie „Opera Wire, bo gdy w 2024 roku przyjaciel Putina może być znów wybrany i otrzymać władzę, polski reżyser czyni aluzje do Donalda Trumpa i Leonory przedstawia jako właściciela superluksusowego hotelu, który wyprawia w nim urodzinowe przyjęcie dla córki, a przybywający goście salutują przed nim, jakby był Hitlerem. Ten obraz zderzył potem z finałem, gdzie ludzie w zniszczonej stacji metra walczą o przeżycie.

„Jest to jasne ostrzeżenie, co może przydarzyć się światu, gdy zaufa on niewłaściwemu człowiekowi” – pisze Rick Perdian. Dodał jednak, że nie wszystkie pomysły reżysera były dla jasne, a wielość scen z wykorzystaniem sceny obrotowej, a także nadmiar niepotrzebnego ruchu i chaosu utrudniały odbiór muzyki.

Nadmiar elementów wizualnych i spłycenie Verdiego zarzuca Mariuszowi Trelińskiemu Justin Davidson w serwisie „Vulture”: „Lise Davidsen przedziera się przez zbombardowaną stację metra, rywalizując o uwagę z rzędem migoczących świetlówek i obracającą się scenografią, która ukazuje różne perspektywy ruin. To cud, że cokolwiek jeszcze słyszymy przy tylu wizualnych rozpraszaczach”.

George Grella z „Financial Times” tekst o premierze „Mocy przeznaczenia” zakończył natomiast przywołaniem słów dyrygenta i dyrektora muzycznego Metropolitan, Yannicka Nézet-Séguina: „Jedną z rzeczy, który możemy oferować ludziom przychodzącym do Metropolitan jest to, by mieli o czym myśleć, kiedy wrócą do domu”.