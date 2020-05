„Rzeczpospolita” zamierza powstrzymać epidemię dezinformacji

- Fake news jest parainformacją. Ontologicznie nie różni się od newsa, to ta sama konstrukcja. Dla laików jest trudny do odróżnienia od newsa. Istotna jest intencja wprowadzenia nieprawdy. Jako społeczeństwo mamy ograniczone możliwości weryfikacji takiej informacji. Mamy natomiast możliwość sprawdzenia, czy źródło jest wiarygodne, i tak ocenić wartość informacji. W ciągu ostatnich lat z „Rzeczpospolitej" fake newsy do opinii publicznej raczej nie trafiły. To świadczy o naszych procedurach, które są ściśle przestrzegane, oraz o profesjonalnym podejściu naszych dziennikarzy do weryfikacji newsów – mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika.

Na potrzeby kampanii powstały trzy hasła reklamowe odwołujące się do najbardziej powszechnych źródeł i przyczyn powstawania fake news’ów: Komentarze z forum czy komentarze ekspertów?, Znajomość fejków czy znajomość faktów?, Opinie szerowane czy opinie szanowane? oraz hashtag #OdporniNaDezinformacje.

- „Rzeczpospolita” od lat jest w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce, a dostarczanie sprawdzonych informacji to nasza misja. Kampania „Odporni na dezinformację” to naturalne rozwinięcie działań wizerunkowych budowanych wokół hasła „Rzeczpospolita”. Wiarygodne źródło wiedzy - mówi Cezary Piernikowski, dyrektor marketingu Gremi Media. Drugim etapem kampanii będzie „dekalog walki z dezinformacją” - seria komunikatów mających na celu edukację jak walczyć z epidemią fake news’ów.

Za koncepcję kreatywną i realizację odpowiada dział marketingu Gremi Media.