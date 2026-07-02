Anestezjolog ze szpitala w Lubaniu odpowie przed sądem za nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Lekarka odmówiła przyjęcia chorego do szpitala z powodu braku miejsc; mężczyzna zmarł po przewiezieniu do lecznicy w Zgorzelcu.

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43-latek stracił przytomność na ulicy

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w grudniu 2022 r. Mężczyzna stracił przytomność na ulicy. Do czasu przyjazdu karetki akcję ratunkową prowadziła żona 43-latka.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Lubaniu. 52-letnia lekarka anestezjolog dokonała oceny stanu pacjenta w karetce, po czym odmówiła przyjęcia go do szpitala z powodu braku miejsc na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Łużyckim Centrum Medycznym w Lubaniu – podała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

Ratownicy medyczni, po otrzymaniu polecenia od dyspozytora, przewieźli pacjenta do szpitala w Zgorzelcu. Mężczyzna zmarł tuż po przyjęciu go do tej placówki.

Błędy medyczne w szpitalu w Lubaniu? Opinia biegłych sądowych

W ramach śledztwa prokuratura zleciła przygotowanie opinii zespołowi biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Stwierdzili oni, że anestezjolog po przetransportowaniu pacjenta w stanie krytycznym do szpitala w Lubaniu nie wdrożyła procedur medycznych na izbie przyjęć tego szpitala.

„Nie przeprowadziła wymaganej wskazaniami wiedzy medycznej i sztuki lekarskiej diagnostyki chorego. W szczególności nie wdrożyła i nie przeprowadziła u niego wstępnej, szybkiej diagnostyki, ukierunkowanej na poszukiwanie potencjalnie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia” – podała prokurator Węglarowicz-Makowska.

Chodzi o – jak podkreśliła prokurator – zlecenie wykonania badania krwi w analizatorze parametrów krytycznych, pozwalającego na wykluczenie niektórych odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia.

Lekarka – według biegłych – nie wykonała również badań za pomocą aparatu ultrasonograficznego, który umożliwia rozpoznanie wielu patologii.

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Zarzuty prokuratury dla lekarki z Lubania. Grozi jej więzienie

„Nie wykonując tych medycznych czynności, nie ustaliła przyczyny pogorszenia stanu zdrowia pokrzywdzonego, który w tym czasie znajdował się w stanie krytycznym, zamykając mu tym samym możliwość pomocy i leczenia” – podała rzeczniczka jeleniogórskiej prokuratury. Lekarka odmówiła przyjęcia pacjenta na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii lubańskiego szpitala, tłumacząc to brakiem miejsc.

Pacjent został odesłany do szpitala oddalonego o 24 kilometry, mimo że – jak podkreśliła prokurator – „znajdował się w trakcie zatrzymania krążenia”.

Lekarka nie przyznała się do zarzucanych czynów; grozi jej do roku więzienia.