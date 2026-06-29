Według danych Ministerstwa Zdrowia lista oczekujących do zakładów opiekuńczo-leczniczych (ZOL) liczy 16,5 tys. osób. Na miejsce w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) czeka obecnie 3,7 tys. osób.

Reklama Reklama

Ponad 16 tys. oczekujących. Rosną kolejki do zakładów opiekuńczo-leczniczych

Portal Rynek Zdrowia przypomina, że w 2023 r. na miejsca w ZOL-ach czekało ponad 11 tys. osób, a na miejsca w ZPO ponad 3 tys. osób. Patrząc na nowe dane przytoczone przez Ministerstwo Zdrowia, liczba oczekujących rośnie. W 2023 r. czas oczekiwania na przyjęcie wynosił od 64 do 173 dni.

– Z naszych danych wynika, że na miejsce w ZPO czeka obecnie 3 735 osób, w tym 780 to przypadki pilne. Do ZOL mamy oczekujących 2 500 osób w przypadku pilnym i 14 000 w przypadkach stabilnych – powiedziała podczas posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Dominika Janiszewska-Kajka, zastępczyni dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

Ile kosztuje pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych?

Świadczenia w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych udzielane są osobom, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Świadczeniobiorcy przebywający w zakładzie opieki długoterminowej ponoszą koszty wyżywienia. Jak przypomina portal Rynek Zdrowia, miesięczna opłata ustalana jest w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, nie może jednak być wyższa niż 70 proc. miesięcznego dochodu pacjenta.

– Świadczenia finansowane przez NFZ na podstawie umowy z podmiotem są rozliczane osobodniem, przy czym taryfa dla osobodnia wynosi 4,29 pkt, co oznacza stawkę 300 zł za każdy dzień opieki – poinformowała Dominika Janiszewska-Kajka.

Jak dodała zastępczyni dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia w 2024 r. świadczenia te były realizowane przez 453 świadczeniodawców na rzecz 47,5 tys. pacjentów.

– Łączna wartość rozliczonych świadczeń wyniosła w 2024 r. ponad 2,5 mld zł. W 2020 r. na opiekę długoterminową przeznaczona została kwota 2,2 mld zł, podczas gdy w roku 2026 r. jest to blisko 5 mld zł, co pokazuje, w jak dużym stopniu wzrosło finansowanie – podsumowuje przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia.

Nowy standard organizacyjny w opiece długoterminowej. Jest rozporządzenie

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, pojawiło się nowe rozporządzenie dotyczące standardu organizacyjnego w podmiotach udzielających świadczeń w ramach opieki długoterminowej. Dotyczy ono realizacji praw pacjenta, świadczeń opieki długoterminowej, planu opieki, metod łagodzenia bólu, profilaktyki i edukacji zdrowotnej, prewencji zakażeń, a także zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze mają czas na dostosowanie się do nowych wymagań do 31 sierpnia 2026 r.

Czytaj więcej: 16 tys. osób czeka w kolejce. 300 zł za każdy dzień opieki