Mowa o placówkach realizujących:

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świadczenia w poradniach kardiologicznych,

program profilaktyki raka szyjki macicy,

program profilaktyki raka piersi.

Centralna e-rejestracja z kolejnymi zmianami

Do 31 maja 2026 r. wspomniane placówki miały obowiązek przekazać do centralnej e-rejestracji wszystkie aktualnie umówione wizyty – zarówno pierwszorazowe, jak i kolejne. Ponadto musiały udostępnić wszystkie wolne terminy wizyt na co najmniej trzy miesiące do przodu oraz aktywować Miejsca Udzielania Świadczeń (MUŚ).

W przypadku tego ostatniego obowiązku placówki powinny poprawnie uzupełnić kod świadczeniodawcy w NFZ (element „idswd”) oraz kod technicznego miejsca świadczeń NFZ (element „kodTechnicznyMiejsca”). Błędy w tym zakresie mogą powodować problemy z rozliczeniem świadczeń i wstrzymaniem płatności.

Zmiany w centralnej e-rejestracji od 1 lipca 2026 r.

Od 1 czerwca 2026 r. w przypadku wspomnianych placówek obowiązują nowe zasady rozliczeń świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli placówki nie przekażą wymaganych harmonogramów, wówczas NFZ wstrzyma płatności za realizowane świadczenia za czerwiec. Z kolei od 1 lipca 2026 r. Fundusz będzie finansował jedynie świadczenia umówione za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.

„Placówki medyczne powinny wykorzystać pozostałe dni na pełne dostosowanie systemów, weryfikację poprawności przekazywanych danych oraz sprawdzenie, czy wszystkie czynności zostały wykonane” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia poświęconym zmianom w centralnej e-rejestracji od 1 lipca 2026 r.

Centralna e-rejestracja: Co to za usługa? Jakie zmiany od 1 sierpnia 2026 r.?

Centralna e-rejestracja jest usługą, która umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo, a docelowo ma objąć wszystkie konsultacje u specjalistów.

Od 1 stycznia do 1 lipca 2026 r. wszystkie placówki oferujące mammografię, test HPV HR i konsultacje u kardiologa muszą podłączyć się do centralnej e-rejestracji. Z kolei od 1 sierpnia 2026 r. systemem objętych zostanie 8 kolejnych świadczeń. Mowa o pierwszej wizycie u: