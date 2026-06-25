Jak informuje RMF FM, punktem wyjścia rozmów premiera z szefami NFZ mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Spotkanie ma się odbyć na początku przyszłego tygodnia.

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Donald Tusk przyjrzy się problemom w ochronie zdrowia. Spotkanie z szefami NFZ

Przyszłotygodniowe spotkanie premiera z prezesami NFZ będzie miało na celu wypracowanie rozwiązań mających zaradzić problemom w systemie ochrony zdrowia, które doprowadziły do skutków widocznych na przykładzie sytuacji Szpitala Południowego.

Dotychczas ze strony ekspertów i środowiska lekarskiego pojawiły się takie propozycje, jak wprowadzenie limitu zarobków lekarzy oraz czasu pracy medyków, a także górnego progu budżetu szpitala przeznaczanego na wynagrodzenia.

Jak podaje RMF FM, jednym z pomocnych instrumentów ma być nowa ustawa, pozwalająca Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji sprawdzać zarobki lekarzy na podstawie numeru PESEL lub prawa wykonywania zawodu. Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie. Jeśli zostanie przyjęta i podpisana przez prezydenta, raport na temat zarobków lekarzy mógłby powstać już w październiku i pokazywałby dane za wrzesień.

Afera w Szpitalu Południowym. Sprawę wyjaśnia prokuratura

O sytuacji w Warszawskim Szpitalu Południowym zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że pracujący w nim jako koordynator SOR lekarz Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,6 mln zł. Niespełna 30-letni medyk łączył pracę w szpitalu z działalnością polityczną, jako radny Koalicji Obywatelskiej.

Jak ujawnił portal Zero, Dawid Kacprzyk miał otrzymywać wynagrodzenie za pracę, której w tym czasie nie wykonywał. Po tych doniesieniach lekarz zwrócił pół miliona zł, korygując 33 wystawione faktury. Dawid Kacprzyk wystąpił z klubu KO i złożył mandat radnego. Sprawę bada prokuratura. O dogłębnym wyjaśnieniu sprawy zapewnia także premier.

– Nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw albo wykroczeń o charakterze moralnym – powiedział premier Donald Tusk, komentując sprawę.