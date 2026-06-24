Tragiczna śmierć ratownika medycznego, zaatakowanego przez pacjenta podczas udzielania pomocy w ubiegłym roku w Siedlcach, miała być punktem zwrotnym w kwestii bezpieczeństwa zespołów medycznych. Zapowiadano m.in. zwiększenie obsady karetek do trzech osób. Od 1 stycznia 2026 r. NFZ zakontraktował ponad 160 podstawowych 3-osobowych zespołów ratownictwa medycznego. Okazuje się jednak, że zaczynają już spływać pierwsze wnioski o cięcia.

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Wnioski o zmniejszenie obsady zespołów w karetkach. „Sytuacja jest niepokojąca”

Portal Rynek Zdrowia dotarł do wniosków, które pogotowia złożyły do wojewody w sprawie cięć. Zgodnie z nimi trzyosobowe zespoły miałyby być zamieniane na dwuosobowe. Powodem ma być fakt, że powiększone załogi przynoszą straty finansowe.

– Sytuacja jest niepokojąca, bo dzięki tworzeniu zespołów 3-osobowych ratownicy medyczni mogli poczuć się bezpieczniej, a tu okazuje się, że dyrektorzy stacji pogotowia ich nie chcą – mówi w rozmowie z portalem Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

W Małopolsce do wojewody i NFZ zgłoszono wnioski o ograniczenie obsad siedmiu zespołów ratownictwa medycznego. Podobne wnioski mają napływać także z innych regionów.

– Główny argument pada taki, że dysponentów nie stać na 3-osobowe zespoły, bo są za nisko wycenione. Pojawiają się też argumenty o braku kadry, ale uważamy, że są naciągane – ocenia szef OZZRM.

Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych oczekuje spotkania w tej sprawie z Ministerstwem Zdrowia.

Wnioski do wojewody małopolskiego. Kto je złożył?

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, do wojewody małopolskiego o zmianę podstawowych trzyosobowych zespołów ratownictwa medycznego na zespoły dwuosobowe wpłynęły na razie cztery wnioski. Złożyli je

• Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach – o zmianę trzyosobowych ZRM P w Uściu Gorlickim i Gorlicach na zespoły dwuosobowe;

• Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitala Powiatowego” im. bł. Marty Wieckiej – o zmianę trzyosobowych ZRM P w Bochni i Muchówce (gmina Nowy Wiśnicz) na zespoły dwuosobowe;

• Starosta Nowosądecki – o zmianę dwóch trzyosobowych ZRM P w Nowym Sączu na zespoły dwuosobowe;

• Prezes Zarządu Niepołomickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – o zmianę trzyosobowego ZRM P w Niepołomicach na zespół dwuosobowy w porze nocnej.

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Czy będą cięcia w obsadzie karetek? Odpowiedź NFZ

Jak wyjaśnia portal Rynek Zdrowia, urząd wojewódzki kieruje najpierw wnioski do zaopiniowania przez oddział wojewódzki NFZ. Później ewentualne zmiany musi jeszcze zatwierdzić Ministerstwo Zdrowia. NFZ wyraził na razie zgodę na jedną zmianę – w przypadku ZRM P w Uściu Gorlickim. Chodziło o problemy kadrowe.

– Była to wyjątkowa sytuacja i pozytywna opinia w tym przypadku nie oznacza akceptacji kolejnych wniosków tego rodzaju – wyjaśnia w odpowiedzi na pytania Rynku Zdrowia Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka prasowa małopolskiego oddziału NFZ.

Pozostałe wnioski nie uzyskały akceptacji Małopolskiego NFZ.

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