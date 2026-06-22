Rzecznik Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję wobec jednej z jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego, która dysponuje zespołami ratowników i ambulansami. Dyrekcja jednostki zdecydowała o wyposażeniu zespołów w zbyt małą liczbę ampułek silnych środków przeciwbólowych tj. fentanylu i morfiny.

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Pacjent ma prawo do leczenia bólu

Bartłomiej Chmielowiec wyjaśnia, że zgodnie z art. 20a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do leczenia bólu. Wprowadzenie tego przepisu było uzasadnione tym, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma wręcz obowiązek określać stopień natężenia bólu, leczyć ból oraz monitorować skuteczność tego leczenia. Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej musi być wdrożone bez względu na źródło pochodzenia tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

„Powyższe prawo ma zastosowanie do każdego rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych. Prawo pacjenta do leczenia bólu pozostaje w związku z prawem pacjenta do poszanowania godności. Ból uważany jest za jedno z najbardziej nieprzyjemnych doznań zmysłowych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych” - zaznacza rzecznik praw pacjenta i przypomina, że zespoły ratownictwa medycznego są z definicji kierowane do pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, m.in. do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Ratownicy wyjeżdżali z jedną ampułką, a powinni mieć cztery

Ministerstwo Zdrowia wraz z Konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej zaleciło posiadanie po 4. ampułki fentanylu i morfiny. Tymczasem Zespoły jednostki, której dotyczy decyzja miały po jednej ampułce leku. Czyli nie mogły gwarantować pacjentom prawa do leczenia bólu.

„Jeśli ta jedna ampułka się zbije lub zostanie wykorzystana w poprzednim wezwaniu, a kolejne również będzie do pacjenta wymagającego takiego pilnego leczenia, to Zespół nie ma zastępczej ampułki (musi wracać do bazy) i pacjent, u którego uzasadnione medycznie byłoby podanie morfiny/fentanylu, pozostaje bez leczenia bólu” - wskazuje RPP.

Zdaniem rzecznika, także Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewoda Świętokrzyski, Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i Ministerstwo Zdrowia ocenili jako niewystarczające zabezpieczenie w postaci jednej ampułki fentanylu i jednej ampułki morfiny. Prawidłowa liczba ampułek to 4 sztuki każdego z leków.

Jednoczenie z postępowaniem prowadzonym przez RPP, Narodowy Funduszu Zdrowia przeprowadził kontrolę podmiotu leczniczego, która wykazała, że pacjenci, którzy ocenili ból na 7-8 w skali do 10, nie otrzymywali żadnego leczenia przeciwbólowego, nawet kiedy zasadne było użycie silnego leku jakim jest fentanyl.

Rzecznik Praw Pacjenta nakazał wyeliminowanie tych nieprawidłowości i czeka stanowisko jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego.