Ważna zmiana dla pacjentów od 26 marca. Chodzi o dane zdrowotne

26 marca wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Dla pacjentów oznacza to, że już wkrótce będą mieli pełny dostęp do swojej dokumentacji medycznej zarówno w Polsce, jak i podczas podróży do innych krajów Unii Europejskiej.