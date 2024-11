Młodzi medycy jednak skorzystają z preferencji w składkach. ZUS zmienia zdanie

Tak wynika z najnowszej interpretacji ZUS (DI/ 100000/ 43/922/2024). Sprawa dotyczyła lekarza, który chciał skorzystać z ulgi na start.

Reklama

Ulgi w ZUS dla lekarzy. Ważna uchwała SN

Przypomnijmy, że opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne jest możliwe, gdy zostaną spełnione dwie główne przesłanki (niejedyne). Po pierwsze, zainteresowana osoba nie może prowadzić innej firmy (ani nie prowadziła w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej). Po drugie, przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać pracy na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym – lub w poprzednim – roku kalendarzowym pracował na etacie i realizował czynności należące do obecnie prowadzonego biznesu. Jak to z reguły bywa w tego typu przypadkach to ta druga przesłanka budziła wątpliwości wnioskodawcy. Powód? Młody lekarz zamierza bowiem współpracować z podmiotem, w którym odbywał staż na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Sąd Najwyższy: młody medyk może liczyć na ulgi w składkach ZUS Lekarz, który w ramach działalności współpracuje z podmiotem medycznym, gdzie odbywał staż, może korzystać z preferencji w należnościach do ZUS – uznał skład siedmiu sędziów SN w uchwale.

Kwestią tą kilka miesięcy temu zajmował się Sąd Najwyższy (sygn. akt III UZP 9/23). W podjętej w składzie siedmiu sędziów uchwale uznał, że przepisy art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1230; dotyczy preferencji składowych) oraz art. 18 prawa przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 236; reguluje ulgę na start), mają zastosowanie także w przypadku medyka podejmującego działalność gospodarczą, który wykonuje ją na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony na umowie o pracę jako lekarz stażysta.

SN w uzasadnieniu wskazał, że choć można oczywiście dostrzec częściową tożsamość czynności lekarza stażysty i medyka wykonującego zawód w ramach prowadzenia działalności leczniczej, to jednak czynności, które ten pierwszy może wykonywać samodzielnie, są ograniczone. Nie obejmują bowiem działań będących podstawą działalności leczniczej, tj. służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.