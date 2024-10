Szpitale bez kar za brak lekarza w karetce

Podkreślmy, że od 1 lipca 2025 r. mają wejść w życie zmiany w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Procedowany aktualnie projekt nowelizacji zakłada, że powstaną nowe plany działania systemu, przygotowane przez wojewodów zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi liczby i rodzajów zespołów.

– Mamy teraz pół roku na wypracowanie porozumienia akceptowalnego przez obie strony – podkreśla prezes Malinowski. I dodaje, że system ratownictwa medycznego działa źle w obecnej formie.

Lekarze nie chcą pracować w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dlaczego?

- W systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego borykamy się z brakiem lekarzy w karetce specjalistycznej, natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby rejon radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego był zabezpieczony. Z racji, że

prowadzimy rozmowy i organizujemy konkursy, w Radomiu i w okolicy karetki specjalistyczne jeżdżą z lekarzami. Jeśli zdarzają się braki, to sporadycznie, które można liczyć w godzinach – mówi Elżbieta Cieślak.

– Wskutek tego, że dysponenci zostali przypisani do wojewody, dyrektorzy stacji pogotowia mówią, że nie mają żadnego wpływu na to, do którego szpitala trafiają pacjenci. Dostają polecenie od dyspozytora i transportują pacjenta do konkretnego szpitala. Z kolei dyrektorzy szpitali powiatowych mówią, że trafiają tam pacjenci, którzy nie mogą być leczeni, ponieważ nie ma w danym szpitalu odpowiednich oddziałów. Wskutek tego zdarzają się sytuacje, że karetka zostawia pacjenta w szpitalu, ponieważ ma takie polecenie od dyspozytora. W skrajnych przypadkach załoga karetki potrafi wzywać policję, że szpital nie chce przyjąć pacjenta. Te sytuacje pokazują, że w obecnej formie nie funkcjonuje to prawidłowo. Musimy rozmawiać i dojść do porozumienia – podsumowuje Waldemar Malinowski.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji rozporządzenia, deficyt lekarzy w ZRM „S” wynosi obecnie w skali kraju 57 proc.