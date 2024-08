Jak zaznaczył szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez agencję Associated Press, ogromny niepokój wzbudziło wykrycie i szybkie rozprzestrzenienie się małpiej ospy na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Chorobę tę stwierdzono później także w sąsiednich krajach, gdzie wcześniej nie występowała. - To jasne, że skoordynowana reakcja międzynarodowa jest niezbędna, aby powstrzymać epidemię i ratować życia – powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO: Małpia ospa jest globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego

Dotychczas wirus małpiej ospy był aktywny przede wszystkim w Demokratycznej Republice Konga (DRK). To właśnie tam w 1970 roku został on wykryty. Jak zauważają eksperci, obecna epidemia, spowodowana jest przez wirusa, który jest bardzo zaraźliwy podczas bliskiego kontaktu.

W porównaniu do ubiegłego roku liczba przypadków małpiej ospy wzrosła o 160 proc. – podaje Associated Press. Niemniej istotne jest to, że większa – o niemal jedną piątą – jest też śmiertelność wśród chorych.