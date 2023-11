W Polsce podano wadliwe szczepionki na COVID-19? "Ta sprawa nie tyle przyschnie, ile zgnije"

"Sprzeczność komunikatów NIK i GIF podważa w społeczeństwie przeświadczenie o bezpieczeństwie szczepionek. Co więcej, osłabia zaufanie do tak ważnych dla funkcjonowania państwa organów, jakimi są NIK i GIF" - napisali autorzy stanowiska. Zaznaczyli, że do tej pory nie została należycie wyjaśniona kontrowersja dotycząca kwestii, czy w Polsce podano wadliwe szczepionki, czy też do tego nie doszło. "Grozi nam, że ta sprawa przyschnie. Ale ta sprawa nie tyle przyschnie, ile zgnije. W przyszłości może ona zatruwać walkę z następnymi epidemiami, wdrażanie innych programów szczepień i zaufanie do ważnych organów państwa" - czytamy.

Czytaj więcej Polityka NIK: W walce z COVID-19 zmarnowano miliardy. Mentzen: Konfederacja miała rację Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, skomentował krytyczny wobec państwa raport NIK ws. walki z COVID-19. - Premier Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co robił z covidem - ocenił. Dodał, że Konfederacja jako jedyna z partii sprzeciwiała się tzw. specustawie covidowej oraz ocenił, że to rząd odpowiada za nadmiarowe zgony.

Autorzy podkreślili, że kontrola jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, w tym szczepionek, jest ściśle regulowana na poziomie międzynarodowym i krajowym, a leki i szczepionki produkowane są z materiałów, które muszą spełniać "bardzo wyśrubowane normy jakości". W stanowisku po raporcie NIK zastrzeżono, że mimo wszystkich "surowych zabezpieczeń", zdarza się, "choć niezwykle rzadko", że w procesie produkcji, przechowywania lub podczas transportu leków lub szczepionek dochodzi do nieprawidłowości.

"Dlatego też certyfikowane laboratoria w różnych krajach wykonują jeszcze dodatkowe kontrole produktu znajdującego się już w obrocie. W przypadku, gdy na którymkolwiek etapie produkt leczniczy, dokumentacja, lub sam sposób wytwarzania, przechowywania i transportu nie spełni rygorystycznych norm lub w choćby jednej ampułce wykryje się zmianę barwy jej zawartości - seria nawet setek tysięcy dawek musi zostać wycofana z rynku i zniszczona, a informacja o tym powinna zostać przekazana do wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak również podana do publicznej wiadomości. W normalnych warunkach podobne decyzje komunikowane są m.in. poprzez decyzje GIF, publikowane w domenie publicznej" - czytamy.

"Pilnie wyjaśnić sprawę zakwestionowanych szczepionek"

Według członków byłego interdyscyplinarnego zespołu doradczego ds. COVID-19 powołanego w PAN, analiza opisanej przez NIK sytuacji wskazuje, że system bezpieczeństwa "zadziałał modelowo na poziomie międzynarodowym", czyli do etapu powiadomień wysłanych przez Europejską Agencję Leków. "Niepokoi natomiast obawa, że później na poziomie krajowym przyjęty schemat działania omijał, przynajmniej częściowo, istniejący system zapewniania jakości w produkcji i transporcie produktów medycznych" - czytamy.

"Co więcej, informacje o nieprawidłowościach nie zostały bezzwłocznie podane do informacji publicznej" - podkreślili autorzy zaznaczając, że ten system na co dzień działa sprawnie w odniesieniu do "licznych innych partii leków i szczepionek, z różnych przyczyn wymagających wycofania z aptek".