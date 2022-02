To druga doba z rzędu, gdy w Suzhou wykrywane są lokalne, objawowe zakażenia koronawirusem. Dzień wcześniej takich zakażeń w Suzhou wykryto osiem.

Badania genetyczne potwierdziły, że zakażenia w Suzhou wywołał wariant Omikron.



Liczba zakażeń koronawirusem w Suzhou jest niewielka w porównaniu do ognisk wykrywanych w dużych miastach poza granicami Chin, w krajach, w których obecny jest wariant Omikron. Władze Chin stosują jednak restrykcyjną politykę "zero COVID", której celem jest całkowite wygaszanie pojawiających się ognisk zakażeń. W związku z tym w Suzhou kwarantannie poddano już tysiące osób, władze zamknęły część obiektów rozrywkowych i zaapelowały do mieszkańców, aby ci ograniczali poruszanie się po mieście.

W środę władze Suzhou ogłosiły, że zamykają 18 kolejnych wjazdów do miasta, po zamknięciu 15 takich wjazdów dzień wcześniej.

Osoby, które chcą wyjechać z miasta pociągiem, muszą legitymować się negatywnym wynikiem testu na COVID-19 przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin.

46 Tyle objawowych zakażeń koronawirusem wykryto w Chinach w ciągu ostatniej doby

Łącznie w Chinach, w ciągu ostatniej doby, wykryto 46 lokalnych, objawowych zakażeń koronawirusem - podała chińska komisja zdrowia publicznego. Dzień wcześniej takich zakażeń było 40.



W Chinach od miesięcy nie stwierdzono żadnego zgonu osoby zakażonej. Od początku epidemii w kraju zmarło 4 636 chorych na COVID-19.



Jak dotąd w Chinach wykryto 107 196 objawowych zakażeń koronawirusem od początku epidemii (zakażenia bezobjawowe Chiny ujmują w osobnej statystyce).