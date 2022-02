Święczkowski sędzią TK. „To nie tyle prawa ręka Ziobry, co jego pięść”

„W Trybunale Konstytucyjnym będą teraz już tylko sędziowie powołani przez PiS. Dołączenie Bogdana Święczkowskiego do Julii Przyłębskiej, Mariusza Muszyńskiego, Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza doprowadzi do zabetonowania tej instytucji. I jeśli zmieni się władza, Trybunał może być wykorzystany do blokowania właściwie każdej ustawy, która nie będzie podobała się nowej opozycji, czyli PiS” – mówi Wojciech Tumidalski, redaktor działu prawo w „Rzeczpospolitej”.