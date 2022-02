Australijski rząd przyjął rekomendację grupy doradczej ds. szczepień w tym zakresie.

Jednocześnie cudzoziemcom przybywającym do Australii spoza jej granic do tego, by zostali wpuszczeni do Australii, wystarczy przyjęcie dwóch dawek szczepionki.

4 479 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Australii od początku epidemii

Zgodnie z nową polityką australijskich władz obywatel Australii nie będzie traktowany jako w pełni zaszczepiony, jeśli nie przyjmie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia drugiej dawki.



Obecnie dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 zaszczepionych jest 94 proc. obywateli Australii w wieku powyżej 16 lat. W liczącym ok. 25 mln mieszkańców kraju podano jak dotąd ok. 10 mln dawek przypominających szczepionki.

W ciągu ostatniej doby w Australii wykryto poniżej 26 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 48 osób chorych na COVID-19.



Od początku epidemii w Australii wykryto 2,7 mln zakażeń koronawirusem - z czego większość w czasie obecnej fali epidemii, napędzanej transmisją wariantu Omikron. Zmarło 4 479 chorych na COVID-19.