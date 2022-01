- Tam te procesy epidemiczne szybciej przyspieszyły. My, będąc na początku piątej fali - bo to jest początek piątej fali - podejmujemy tę decyzję, ponieważ widzimy, że, z jednej strony, przebieg kliniczny jest nieco szybszy w przypadku Omikrona, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że jeśli będziemy mieli do czynienia ze scenariuszem, gdy mamy 50 tysięcy, 60 tysięcy, nakładanie kwarantanny, izolacji na długie dni doprowadziłoby do faktycznego lockdownu w gospodarce - mówił minister.

W piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister Niedzielski ogłosili, że kwarantanna zostanie skrócona w Polsce z 10 od 7 dni. Nowe reguły kwarantanny mają obowiązywać od 25 stycznia.

- Niestety scenariusze, które widzimy, że się realizują, oznaczają, że w tym tygodniu na pewno będziemy mieli przekroczenie poziomu 50 tys. zakażeń (na dobę). Liczba zleceń na badania przyrasta każdego dnia więcej - kontynuował Niedzielski.

- Cały czas podkreślam, że w tej sytuacji tym oczkiem uwagi są szpitale. Na razie nie obserwujemy wzrostu hospitalizacji, ale my tej sytuacji przyglądamy się bardzo dokładnie - mówił minister.

- Musimy się przygotować - to jest czarny scenariusz - że pod koniec tego tygodnia nastąpi duże przyspieszenie przyjęć do szpitali - zaznaczył.

100 tys. Tyle osób może codziennie trafiać na kwarantannę w Polsce

- Jeżeli zakładamy 50 tys. zakażeń, a mniej więcej na jedną izolację mamy średnio między 1-2 kwarantanny, to oznacza, że może zdarzyć się sytuacja, gdy będziemy mieli 100 tys. kwarantann - dziennie - dodał Niedzielski.

Odpowiadając na pytanie o darmowe testy na COVID-19 w aptekach, Niedzielski stwierdził, że taka możliwość "nie będzie dostępna w każdej aptece w Polsce". - Odpowiedzialność farmaceuty za pacjenta nakazuje organizację testów w określonych godzinach, albo wydzielając miejsce. Ja nie chciałbym przesądzać centralnie jak to ma być robione - odparł.

Darmowe testy na COVID-19 w aptekach mają być dostępne od 27 stycznia.