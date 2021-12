CDC uzasadnia zmianę coraz większą liczbą dowodów na to, że osoba zakażona zakaża najbardziej w czasie pierwszych dwóch-trzech dni po pojawieniu się symptomów zakażenia.



Centra rekomendują jednocześnie, by po zakończeniu pięciodniowej izolacji osoby zakażone bezobjawowo przez kolejnych pięć dni nosiły maskę, gdy znajdują się w towarzystwie innych osób. Zalecenie to ma zminimalizować ryzyko transmisji koronawirusa.

Szczepcie się, przyjmujcie dawki przypominające, noście maski w miejscach publicznych znajdujących się pod dachem Dr Rochelle Walensky, dyrektor CDC

Ponadto CDC rekomenduje, by osoby niezaszczepione oraz osoby, które są w pełni zaszczepione, ale drugą dawkę szczepionki otrzymały sześć lub więcej miesięcy temu i nie przyjęły dawki przypominającej, poddawały się kwarantannie przez pięć dni po kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem, a przez kolejne pięć dni nosiły maskę, gdy znajdują się w towarzystwie innych osób.

Dr Rochelle Walensky, dyrektor CDC w wydanym oświadczeniu podkreśla, że nowe rekomendacje mają "zapewnić bezpieczny powrót mieszkańców USA do normalnego życia".

- Prewencja jest najlepszym wyborem: szczepcie się, przyjmujcie dawki przypominające, noście maski w miejscach publicznych znajdujących się pod dachem na terenach, na których dochodzi do szerokiej transmisji koronawirusa i testujcie się przed braniem udziału w zgromadzeniach - rekomenduje Walensky.



W ubiegłym tygodniu CDC zarekomendowało skrócenie czasu izolacji dla pracowników ochrony zdrowia, u których wykryto zakażenie koronawirusem, a jednocześnie infekcja przebiega u nich bezobjawowo. CDC rekomendowało wówczas, by wracali oni do pracy po siedmiu dniach i uzyskaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19, przy czym czas izolacji można było skrócić, jeśli w placówce ochrony zdrowia, w której taki zakażony pracuje, brakuje rąk do pracy.