W czwartek podobną zgodę wydano w przypadku pigułek wyprodukowanych przez koncern Pfizer. To pierwsze domowe sposoby leczenia koronawirusa.

Opracowany przez Merck i Ridgeback Biotherapeutics lek Molnupiravir jest przeznaczony do leczenia COVID-19 u osób niehospitalizowanych, w wieku 18 lat i starszych, u których istnieje ryzyko rozwoju ciężkiej choroby. Badanie wykazało, że zmniejsza on o 30 proc. ryzyko hospitalizacji lub zgonu wśród dorosłych z chorobą o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.



Molnupiravir działa poprzez wprowadzenie błędów w materiale genetycznym, aby zatrzymać replikację wirusa. Jednocześnie może mieć wpływ na rosnąc komórki ludzkie. Z tego powodu FDA poinformowała, że kobiety w ciąży powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku dla płodu przed otrzymaniem leku.

W listopadzie panel zewnętrznych doradców FDA debatował nad tym, czy lek jest bezpieczny do szerokiego stosowania. Niektórzy wyrażali obawy, że może on prowadzić do mutacji w wirusie, które mogą uczynić go bardziej niebezpiecznym lub przenoszonym, lub że może stanowić ryzyko dla osób w ciąży, oraz że jego niska skuteczność w badaniu klinicznym oznacza, że ryzyko przewyższa korzyści. Ostatecznie, podzielony panel głosował na poparcie leczenia wąskim marginesem.

Obecnie pacjenci, którzy mogą poważnie zachorować otrzymują wlew leków w szpitalach lub klinikach. Pięć dni kuracji molnupiravirem może być podjęta w domu.