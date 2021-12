W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto 7 350 zakażeń koronawirusem. Łącznie od początku epidemii w Indiach wykryto 34,69 mln zakażeń.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 w Indiach wzrosła w ciągu doby o 202 - do poziomu 475 636.



Mimo znaczącego spadku liczby zakażeń w Indiach od czasu szczytu poprzedniej fali, w kwietniu tego roku, władze obawiają się, że kraj może czekać wkrótce uderzenie kolejnej fali epidemii, ponieważ wielu mieszkańców kraju przestało nosić maski, lub noszą je pod brodą, co dało się zaobserwować m.in. na dużych wiecach organizowanych w kilku stanach przez indyjskie partie polityczne przed zbliżającymi się lokalnymi wyborami. Podobne zachowania obserwowano przed uderzeniem w kwietniu fali epidemii napędzanej transmisją wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2.

Teraz rosną obawy co do wariantu Omikron - jak dotąd w Indiach wykryto 36 zakażeń tym wariantem, co oznacza, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykryto go w 3 proc. próbek pobranych od osób zakażonych i poddanych badaniom genetycznym. Władze apelują do mieszkańców o to, by nadal zakrywali nosy i usta w miejscach publicznych.



Z najnowszych danych indyjskiego Instytutu Pomiaru i Oceny Stanu Zdrowia wynika, że obecnie regularnie nosi ok. 59 proc. mieszkańców Indii, podczas gdy w maju, w szczycie poprzedniej fali epidemii, odsetek ten wynosił 81 proc.

- Maski to uniwersalna szczepionka, działa na każdy wariant - mówi Vinod Kumar Paul, stojący na czele grupy zadaniowej do walki z COVID-19 w Indiach.