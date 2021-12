Delfraissy przekonywał, że - w związku z przechodzącą obecnie przez Francję piątą falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 - kraj będzie "znów cierpieć", ponieważ z falą mierzy się system ochrony zdrowia, którego pracownicy odczuwają zmęczenie w związku z walką z poprzednimi falami epidemii.

Jednocześnie Delfraissy stwierdził, że "nie wie" czy przyjęcie dawki przypominającej przez Francuzów wystarczy. - Może będzie potrzebna czwarta dawka - dodał podkreślając, że szczepionki chronią skutecznie przed ostrą formą COVID-19, a mniej skutecznie przed samą transmisją wirusa.

Obecnie we Francji, gdzie w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 90 proc. dorosłych mieszkańców kraju, rozpoczyna się kampania na rzecz jak najszybszego zaszczepienia dorosłej populacji kraju dawką przypominającą.

Tymczasem rzecznik francuskiego rządu, Gabriel Attal przyznał, że piąta fala epidemii koronawirusa we Francji mogła nie osiągnąć jeszcze szczytu.



- Szczyt jeszcze nie jest za nami, pandemia się rozwija - mówił Attal na konferencji prasowej.

44,5 tys. Tyle wynosi średnia liczba zakażeń koronawirusem we Francji z ostatnich 7 dni

Rzecznik francuskiego rządu podkreślił, że choć tempo wzrostu liczby zakażeń spada, to jednak wirus "nadal szerzy się szybko i będzie się tak szerzyć w najbliższych tygodniach".



Średnia liczba zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni wyniosła we Francji we wtorek 44,5 tysiąca. To najwyższy poziom tego wskaźnika w 2021 roku.