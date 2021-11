W Izraelu wykryto w piątek pierwszy przypadek zakażenia wariantem B.1.1.529 koronawirusa SARS-CoV-2 - wykrytym w RPA i Botswanie wariantem, który zawiera 32 mutacje w obrębie białka tzw. kolca cząsteczki wirusa.

Nowy wariant jest bardzo zakaźny Premier Izraela, Naftali Bennett

Naukowcy obawiają się, że poważne zmiany w obrębie białka "kolca" koronawirusa, jakie są obserwowane w wariancie B.1.1.529 sprawią, iż będzie on bardziej odporny na działanie szczepionek niż dotychczas obserwowane warianty. Na razie nie wiadomo jak bardzo zakaźny jest nowy wariant.

- Kilka tygodni temu, gdy przeprowadziliśmy ogólnokrajowe ćwiczenia "Omega", zakładające pojawienie się nowego, groźnego wariantu, wydawało się to nieco oderwane od rzeczywistości. Teraz okazuje się, że był to jeden z najbardziej znaczących kroków, który przygotował nas do sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy - dodał.



Ćwiczenia Omega miały sprawdzić gotowość systemów państwa na pojawienie się nowej, masowej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w związku z pojawieniem się wariantu, wobec którego szczepionki okazałyby się nieskuteczne.

- Nowy wariant jest bardzo zakaźny - podkreślił Bennett dodając, że został poinformowany, że jest on prawdopodobnie bardziej zakaźny, niż wariant Delta.



- W nadchodzących dniach nasza wiedza na jego temat będzie się szybko rozszerzać. Będziemy wiedzieli, czy ten wariant unika odpowiedzi układu odpornościowego, czy jest bardziej zabójczy, czy nie, jak oddziałuje na dzieci itd. - mówił premier Izraela.



Bennett zapewnił też, że Izrael będzie działał "szybko i zdecydowanie", zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię wjazdu i wyjazdu z kraju.