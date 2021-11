Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrywanych we Francji podwaja się obecnie co 11 dni, ale władze w Paryżu zapewniają, że nie ma potrzeby wprowadzania w kraju lockdownu na wzór tego, wprowadzonego w Austrii czy na Słowacji.



W czwartek, na konferencji prasowej, minister Veran zapowiedział, że "przypominające" dawki szczepionki zostaną udostępnione wszystkim dorosłym mieszkańcom kraju, a czas między podaniem drugiej i trzeciej dawki zostanie skrócony z sześciu do pięciu miesięcy.

Veran wyliczał, że Francja dysponuje obecnie 25 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19, co umożliwia przyspieszenie programu doszczepiania w pełni zaszczepionych Francuzów. Dotychczas "przypominającą" dawkę szczepionki mogli otrzymywać we Francji jedynie seniorzy powyżej 65. roku życia i osoby, które stan zdrowia narażał na ostry przebieg COVID-19.



Minister zdrowia Francji poinformował, że przyjęcie "przypominającej" dawki szczepionki będzie konieczne, by przedłużyć "przepustkę zdrowotną", której posiadanie jest konieczne we Francji, by uzyskać dostęp do restauracji, kawiarni, kin i muzeów.

21 761 Tyle wynosi średnia liczba zakażeń koronawirusem we Francji z ostatnich 7 dni

Ponadto negatywny wynik testu PCR, który również umożliwia dostęp do tych miejsc, będzie od teraz ważny we Francji tylko przez jeden dzień - a nie, jak dotychczas, przez 72 godziny.



Średnia liczba zakażeń we Francji z ostatnich siedmiu dni wzrosła do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 21 761. W ciągu miesiąca zwiększyła się czterokrotnie.