Projektu przepisów, przedstawionego w piątej jako projekt poselski posłów PiS, nie popiera Solidarna Polska, a także część posłów PiS-u. Sprzeciw wobec ustawy zapowiada też Konfederacja. Premier zapowiedział, że rząd chce "z partiami opozycyjnymi przedyskutować sprawę, aby ustalić czy projekt który zaproponowali posłowie PiS będzie miał większość".



- Czwarta fala pandemii już jest, już jest z nami i prawdopodobnie będzie miała charakter wydłużony, ale nie tak gwałtowny, o nie tak dużym przyroście zgonów - mówił Morawiecki.

Tymczasem Witek w Sejmie mówiła o podjęciu rozmów na temat ponadpartyjnego projektu przepisów mających wspomóc walkę z epidemią. - Nie ma takiego projektu, chodzi o to, żebyśmy byli w stanie wypracować ponadpartyjny projekty - podkreśliła. - W środę będziemy wiedzieć czy opozycja chce odpowiedzialnie podejść do tematu, czy nie - dodała. - Spróbujmy pokazać, że potrafimy działać wspólnie.



- Antyszczepionkowców jest wszędzie pełno - tak Witek odpowiedziała na pytanie o to, czy w klubie PiS jest na tyle wielu antyszczepionkowców, że PiS nie jest w stanie znaleźć większości dla ustawy zgłoszonej przez grupę posłów PiS.

- Nie mamy gotowego projektu, jest projekt poselski, wiem, że Lewica ma projekt z tym związany - dodała Witek pytana o to, czy ma przygotowany projekt ponadpartyjnej ustawy. - Jeśli będzie wola będziemy chcieli to zrobić (uchwalić ustawę - red.) bardzo szybko. Jeśli tej woli nie będzie wówczas procedowane będą projekty, które są przygotowane i Sejm zdecyduje - zapowiedziała.



Premier mówił wcześniej, że w województwach podlaskim i lubelskim, gdzie pandemia najmocniej uderzyła w ostatnich tygodniach, współczynnik R0 jest już poniżej jedności. Oznacza to, że epidemia jest tam w odwrocie, ponieważ jedna zakażona osoba zakaża mniej niż jedną kolejną osobę.

Jest nadzieja, że za dwa tygodnie fala zakażeń zacznie opadać Premier Mateusz Morawiecki

- Jeśli ten wzorzec zostanie powtórzony także w innych województwach, jest nadzieja, że i tam za dwa tygodnie fala zacznie opadać - podkreślił Morawiecki.



Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że "wydolność systemu zdrowia ma swoje granice". - A osoby niezaszczepione chorują znacznie ciężej i znacznie częściej umierają. To wniosek z wczorajszych dyskusji na forum Rady Medycznej - mówił Morawiecki.

Mówiąc o możliwości sprawdzania statusu pracowników jeśli chodzi o szczepienie przeciw COVID-19 przez pracodawców Morawiecki mówił, że "kiedy idziemy do restauracji chcemy, żeby pracownik, który nas obsługuje był zaszczepiony". - Nie oznacza to segregacji, ale obywatel, który przychodzi np. do urzędu, powinien mieć prawo do wiedzy, czy jest bezpieczny, czy może zdjąć maseczkę. Pracodawca może część pracowników przesunąć do pracy bez bezpośredniego kontaktu z klientami, albo wysłać do pracy zdalnej - tłumaczył premier.



- Apelujemy o przyspieszenie procesu szczepień - podsumował.