W rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska został zapytany o możliwość wprowadzenia obostrzeń w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem.

- Jeżeli spojrzymy na dwa województwa - lubelskie i podlaskie, tam 4. fala wygasa, apogeum osiągnęliśmy już. W tych dwóch województwach wzrost zakażeń tydzień do tygodnia jest już na poziomie minusowym - odpowiedział wiceminister. - W całej Polsce sytuacja różnie się prezentuje. Sytuacja zależy od gęstości zaludnienia i wykonanych szczepień - dodał.

- Na dzień dzisiejszy chcemy tylko egzekwować te obostrzenia, które są w tej chwili. Jeżeli byśmy wszyscy przestrzegali obostrzeń, które są, zgonów moglibyśmy uniknąć - ocenił Kraska.

- Nie ma potrzeby, by wprowadzać obostrzenia. Jeżeli nie egzekwujemy obostrzeń, które są w tej chwili i wprowadzamy kolejne, to one nic nie będą dawały - mówił.

Zapytany, czemu polskie władze nie pójdą śladem państw zachodnich, gdzie obostrzenia dotykają osoby niezaszczepione, Kraska odpowiedział, że wywołuje to "duże protesty".

- Jesteśmy troszkę innym krajem. Inaczej kulturowo jesteśmy ustawieni. (...) Podchodzimy do takich obostrzeń z dużą dozą ostrożności. Mamy w sobie gen sprzeciwu - tłumaczył.

- Nie sugerujemy się zyskiem politycznym. Najważniejszą rzeczą dla nas jest życie i zdrowie Polaków. Niorąc wszystko pod uwagę - osoby, które są zaszczepione i obciążenie szpitali, ale także dzienną liczbę nowych zakażeń, w tej chwili nie ma takich twardych dowodów, żeby obostrzenia w tej chwili wprowadzać - powiedział Kraska.