W przyszłym tygodniu rząd Izraela ma przekazać światowym przywódcom wnioski płynące z przebiegu symulacji. Jednym z tych przywódców, których Bennett wymienił z nazwiska, jest lider Wielkiej Brytanii, Boris Johnson.



Bennett podkreślił, że aby wyzwanie związane z jednodniową symulacją było większe, do końca nie znał dokładnego scenariusza ćwiczeń obejmującego hipotetyczny, 10-tygodniowy kryzys, który zaczyna się w grudniu, w okresie świąt.

Bennett podkreślał, że może zarządzać krajem bezterminowo ze schronu przeciwatomowego

Scenariusz przewidywał pojawienie się nowego wariantu wirusa - Omega - który jest odporny na szczepionki. Wariant ten doprowadzał też do ostrego przebiegu COVID-19 u dzieci, co prowadziło do ich masowych hospitalizacji i zamykania szkół.



- Nauczyłem się, że przygotowywać należy się do następnej wojny, a nie do poprzedniej wojny, do następnej pandemii, a nie do poprzedniej pandemii, co oznacza, że trzeba być lepiej przygotowanym - powiedział Bennett w rozmowie z Reutersem.

- Najważniejsza lekcja brzmi: Działaj szybko, działaj zdecydowanie - dodał.



W ramach symulacji Bennett wydał rozporządzenie by dzieci w Izraelu pozostawały w domach, w czasie gdy rząd zamknął granicę kraju.



- W odróżnieniu od gier wojennych przewidujących konflikt zbrojny, gry wojenne symulujące pojawienie się nowej pandemii nie są tajne. Przeciwnie, chcemy dzielić się informacjami na ten temat - podkreślił premier Izraela.

Schron przeciwatomowy, w którym przebywał Bennett w czasie ćwiczeń, znany jako Narodowe Centrum Zarządzania, został zbudowany ponad dekadę temu w związku z obawami o rozwój programu atomowego przez Iran.



Bennett podkreślił, że jako premier - wraz ze swoimi współpracownikami - może zarządzać Izraelem "bezterminowo" z bunkra w przypadku jakiegokolwiek poważnego kryzysu.