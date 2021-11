Reuters odnotowuje, że obecnie rekordowe liczby zakażeń notują kraje Europy wschodniej. Mimo że dobowa liczba zakażeń koronawirusem globalnie spadła - według wyliczeń Reutersa - o 36 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy, koronawirusem nadal zakaża się ok. 50 mln osób co 90 dni, co jest następstwem pojawienia się wariantu Delta, bardziej zakaźnego niż wcześniej dominujące warianty.



Obecnie liczba zakażeń rośnie w 55 miejscach na świecie - w tym w Rosji, Ukrainie i Grecji, gdzie notuje się rekordowe lub bliskie rekordowych liczby zakażeń.

Eksperci ds. zdrowia są jednak przekonani, że wiele państw ma już najgorszą część pandemii za sobą, dzięki szczepieniom przeciw COVID-19 i zdobyciu przez ich mieszkańców naturalnej odporności poprzez przejście zakażenia koronawirusem.



Obecnie ponad połowa nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrywanych na świecie rejestrowanych jest w państwach Europy, gdzie co cztery dni liczba zakażonych zwiększa się obecnie o milion.

1 mln O tyle zwiększa się liczba nowych zakażeń w Europie co cztery dni

W Polsce od początku epidemii wykryto 3 104 220 zakażeń. Zmarło 77 757 chorych na COVID-19.