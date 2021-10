Sajid Javid przyznał, że brytyjskie władze rozważają wprowadzenie obowiązku szczepień dla blisko 100 tysięcy pracowników brytyjskiego, publicznego systemu ochrony zdrowia, którzy jeszcze się nie zaszczepili.



Reklama

- Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ale skłaniamy się ku temu - mówił o wprowadzenie obowiązku szczepień dla pracowników NHS minister Javid. Pytany o to, czy nie doprowadzi to do jeszcze większego deficytu rąk do pracy w systemie ochrony zdrowia, Javid odparł, że groźba niemożności wykonywania zawodu skłoni pracowników NHS do zaszczepienia się.

95 proc. Tylu pracowników NHS jest zaszczepionych przeciw COVID-19

Javid podkreślił, że ok. 95 proc. pracowników NHS zaszczepiło się już przeciw COVID-19. W Wielkiej Brytanii już wcześniej wprowadzono obowiązek szczepień na COVID-19 dla pracowników domów opieki co - jak podkreślił minister zdrowia - doprowadziło do dużego wzrostu liczby szczepień w tej grupie.



Brytyjski minister zdrowia podkreślił, że gdy mowa o obowiązku szczepień dla lekarzy i pielęgniarek w grę wchodzi bezpieczeństwo pacjenta i "robienie tego co należy". Dodał, że większość krajów w Europie wprowadziło już obowiązek szczepień na COVID-19 pracowników ochrony zdrowia. Dopytywany kiedy taki obowiązek może zostać wprowadzony w Wielkiej Brytanii, Javid stwierdził, że nie nastąpi to natychmiast, ale nie jest to też perspektywa odległa o wiele miesięcy.

Reklama

Wielka Brytania w ostatnich tygodniach boryka się z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Javid przyznawał niedawno, że dobowa liczba zakażeń koronawirusem może dojść do poziomu 100 tysięcy na dobę.