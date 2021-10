- W szpitalach przybyło w ciągu doby ponad 300 pacjentów z COVID-19. Takiego wzrostu nie było od kilku tygodni - mówił wcześniej w Programie I Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Kraska poinformował, że liczba zakażeń, tydzień do tygodnia, wzrosła o ok. 90 proc.

Prof. Horban mówił, że rząd przyjął m.in. rekomendację dotyczącą podawania Polakom trzeciej dawki szczepionki. Zaznaczył przy tym, że "nie ma dużego sensu" podawać trzeciej dawki wcześniej, niż po upływie sześciu miesięcy od otrzymania drugiej dawki szczepionki, ponieważ szczepionki chronią skutecznie przed COVID-19 przez pierwsze pół roku od pełnego zaszczepienia przeciw COVID-19.

- Z punktu widzenia przeciętnego pacjenta przez pół roku wszystkie szczepionki są równoważne - podkreślił prof. Horban w kontekście ochrony przed COVID-19, którą zapewniają wszystkie dopuszczone do użycia w Polsce szczepionki.

Krzywa zachorowań jest bardzo podobna do krzywej zachorowań, która miała miejsce na jesieni zeszłego roku i wiosną tego roku Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19

- 60 proc. dorosłych, 80 proc. osób powyżej 80. roku życia jest zaszczepionych. Cmentarze zwykle są na świeżym powietrzu. Jeśli będziemy przestrzegali zasad 1,5-2 metry od siebie, to nawet nie jesteśmy entuzjastami noszenia masek na świeżym powietrzu, nie ma takiej potrzeby. Trzymajmy dystans - mówił prof. Horban pytany o to, czy Rada Medyczna będzie rekomendować wprowadzenie jakichś ograniczeń w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych.

Prof. Horban mówił też, że wzrost liczby zakażeń nie był zaskoczeniem dla Rady Medycznej. - Ta krzywa zachorowań jest bardzo podobna do krzywej zachorowań, która miała miejsce na jesieni zeszłego roku i wiosną tego roku. Ci, którzy się zaszczepili nie chorują, a nawet jeśli chorują, to nie chodzą do szpitala, bo przechorowują to lekko. Krzywa, jeśli chodzi o kształt, będzie się układała podobnie, ale mamy nadzieję, że będzie mniejsza liczba zakażeń - nie będziemy mieli kilkudziesięciu tysięcy zakażeń dziennie, tylko kilka tysięcy, może 10-15 tysięcy w szczycie - mówił epidemiolog.

- Ochrona zapewniania przez szczepionki nie jest 100-procentowa, bardzo niewielki odsetek zaszczepionych wyląduje w szpitalu w stanie ciężkim, dotyczy to głównie ludzi starszych, z chorobami współistniejącymi - zaznaczył prof. Horban. - Trzeba się po prostu szczepić trzecią dawką - dodał.