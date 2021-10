Środa była kolejnym dniem z ponad 2 tysiącami nowych zakażeń koronawirusem. ostatniej doby potwierdzono ich 2640. Zmarło 40 osób.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Koronawirus w Polsce. Liczba zgonów o ponad 20 proc. wyższa niż przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 640 nowych przypadkach koronawirusa i 40 zgonach związanych z COVID-19. Nowych zakażeń jest o 26,6 proc. więcej niż przed tygodniem, zgonów - o 21,2 proc. więcej.

Kraska przekonywał, że nie ma lepszej obrony przed zachorowaniem na ciężką postać Covid-19 niż szczepionka.

Ostrzegł, że czwarta fala pandemii w Polsce zdecydowanie przyspiesza i już w tej chwili widać bardzo wyraźny wzrost zakażeń, ale i hospitalizacji.

Wiceminister namawiał tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na szczepienie, by zrobili to jak najszybciej. - Ta choroba może dotknąć każdego z nas, kto nie jest zaszczepiony. To może skończyć ciężkim powikłaniem, ale także niestety śmiercią - mówił Kraska.

Polityk ostrzegł, że wszystko wskazuje na to, że jutrzejsze dane będą "czerwonymi, ostrzegawczymi wynikami".