Tomasz Srebnicki, psychoterapeuta: Nagle rodzice znaleźli się w soczewce dotychczasowych umów społecznych, których nie zmodyfikowano na czas pandemii i przymusowy publiczny system edukacji przeniósł się do domu. To poważna dezorganizacja życia i nic dziwnego, że rodzice są skłonni do agresji czy zachowań lękowych.