Badanie koniunktury na rynku najmu mieszkań to cykliczny projekt Instytutu Rynku Najmu (IRN), który pokazuje stan rynku i kierunek, w jakim zmierza.

Reklama Reklama

Autorzy badania o ocenę sytuacji pytają dwie grupy respondentów. Jedna to eksperci – osoby, które zarządzają najmem, podejmują decyzje inwestycycyjne, analizują koszty najmu nieruchomości. Druga to właściciele mieszkań.

Największe bariery na rynku najmu

– Ta dwuperspektywiczność pozwala uchwycić różnice w postrzeganiu rynku, które wcześniej pozostawały niewidoczne – tłumaczy Arkadiusz Derkacz, współzałożyciel i główny ekonomista Instytutu Rynku Najmu (IRN). – Z naszego badania wynika, że rynek najmu w II kwartale jest w fazie względnej równowagi. – Pod powierzchnią mogą jednak narastać napięcia, które w kolejnych kwartałach będą wymagały uważnej obserwacji – zaznacza ekspert.

W ocenie ekspertów rynek najmu wciąż się umacnia. Poprawę ogólnej sytuacji wskazało 27 proc. ekspertów, 60 proc. uznało że sytuacja w II kwartale się nie zmieniła, jej pogorszenie dostrzegło 13 proc. badanych ekspertów.

Wśród największych barier dla wynajmujących eksperci wskazują: słabą ochronę właścicieli (78 proc.), wysokie koszty utrzymania mieszkań (52 proc.), koszty remontów i napraw po najemcach (50 proc.), niejasne i niestabilne przepisy (46 proc.). Znaczenie niestabilnych regulacji wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem z 23 proc.

Na te same bariery wskazują także właściciele mieszkań, ale oceniają je jako mniej dotkliwe. Dodatkowo wskazują na nieterminowe płatności najemców (22,96 proc.) i wysokie podatki (22,55 proc.).

Czytaj więcej Nieruchomości Czy mieszkanie na wynajem da jeszcze zarobić Nierzadko bardziej się opłaca inwestować w mniejszych miejscowościach. Znam bardzo rentowne inwestycje w lubelskim Krasnymstawie i opolskim Głogówk...

Po stronie najemców jako najważniejsze bariery eksperci wskazywali: wysokie koszty najmu i opłat (83,64 proc.), wysokie opłaty początkowe (67,27 proc.), wykluczenie niektórych grup najemców (54,55 proc.), niepewność dochodów i kosztów życia (47,27 proc.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem najbardziej wzrosła niepewność dochodów i kosztów życia – z 31,71 do 47,27 proc.

Właściciele mieszkań w swoich ocenach są bardziej zachowawczy. O poprawie sytuacji mówi 13 proc. z nich, 67,80 proc. oceniło ją jako stabilną, a 19,20 proc. jako gorszą niż kwartał wcześniej.

– Te różnice mogą wynikać z faktu, że eksperci widzą rynek w szerszym kontekście – dostrzegają stabilizację i stopniowe równoważenie popytu i podaży. Właściciele reagują na to, co dzieje się „tu i teraz”: na koszty, obciążenia, ryzyka i doświadczenia z najemcami – tłumaczy Arkadiusz Derkacz.

Mieszkania na wynajem bardziej dostępne

Właściciele mieszkań coraz częściej oceniają, że popyt na najem wzrósł. W II kwartale 2026 r. taki wzrost wskazało 24 proc. właścicieli, 65,20 proc. uznało, że popyt pozostał bez zmian, a jego spadek – 10,8 proc. – To sygnał, że zainteresowanie najmem pozostaje wysokie, a mieszkania znajdują najemców stosunkowo bezproblemowo – mówi ekspert Instytutu.

Zdaniem ekspertów popyt ustabilizował się na poziomie z poprzedniego kwartału. W tej grupie 17,1 proc. badanych wskazało na wzrost popytu, 63,4 proc. na brak zmian, a 19,5 proc. na jego spadek. Jednocześnie eksperci zauważają wzrost podaży mieszkań na wynajem. Na zwiększenie dostępności mieszkań wskazało 54 proc. badanych, a 45,45 proc. nie dostrzegło zmian.

Inwestowanie w mieszkania na wynajem

Obie grupy zgodnie wskazują na poprawę przychodów z najmu. Jednocześnie eksperci sygnalizują pogorszenie sytuacji finansowej najemców – to zjawisko, które może w kolejnych kwartałach wpływać na ryzyko płatnicze i dynamikę stawek najmu. Odsetek ekspertów wskazujących na pogorszenie sytuacji finansowej najemców zwiększył się z 17,07 proc. w poprzednim kwartale do 34,55 proc. w II kwartale.

W II kwartale 35 proc. właścicieli mieszkań decydowało się na drobne remonty, 17,6 proc. na wymianę lub zakup wyposażenia, a na większe remonty lub podniesienie standardu nieruchomości 16,20 proc.

Przejście z najmu długoterminowego na krótkoterminowy lub hybrydowy wskazało 18 proc. ekspertów i tylko 5 proc. właścicieli.

– Wśród czynników zachęcających do inwestowania dominują te same elementy, co w poprzednim kwartale. Eksperci i właściciele najczęściej wskazywali ochronę kapitału przed inflacją, poprawę rentowności najmu, rosnący popyt – mówi Arkadiusz Derkacz.

Ekspert Instytutu Rynku Najmu podsumowuje: drugi kwartał roku pokazuje rynek najmu w fazie względnej równowagi. – Popyt pozostaje stabilny, przychody rosną, a właściciele nie sygnalizują większych problemów z wynajmem mieszkań. Jednocześnie pogarsza się sytuacja finansowa najemców, a eksperci coraz wyraźniej dostrzegają ryzyko związane z kosztami życia i opóźnieniami płatności – mówi. – Najważniejszym sygnałem tego kwartału jest jednak rozbieżność ocen między ekspertami a właścicielami. To właśnie ta dwuperspektywiczność pozwala lepiej zrozumieć dynamikę rynku najmu i może stać się kluczowym narzędziem do identyfikowania nadchodzących zmian.