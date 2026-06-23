Sejm przyjął nowelizację Prawa wodnego dotyczącą studni wykonanych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego. Za ustawą głosowało 231 posłów; 25 było przeciw, natomiast 176 wstrzymało się od głosu. Projekt przygotowali posłowie Koalicji Obywatelskiej.

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Złożenie wniosku pozwoli uniknąć wysokich opłat

Nowelizacja ma umożliwić właścicielom już istniejących studni zalegalizowanie ich bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Obecnie opłata legalizacyjna wynosi około 6,6 tys. zł. Dodatkowo właścicielowi studni może grozić kara za wykonanie ujęcia i pobieranie wody bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. W trakcie prac parlamentarnych wskazywano, że sankcje mogą wynosić od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł. Nowe rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla rolników, którzy przez lata korzystali ze studni wykopanych bez dopełnienia wszystkich formalności.

Po wejściu nowelizacji w życie właściciel studni zostanie zwolniony zarówno z opłaty legalizacyjnej, jak i kary, jeśli do 31 grudnia 2027 r. złoży kompletny wniosek o legalizację. Pierwotnie termin miał upłynąć z końcem września 2027 r., ale Sejm przyjął poprawkę Konfederacji wydłużającą go o trzy miesiące.

Abolicja obejmie również trwające postępowania

Przepisy obejmą wyłącznie studnie wykonane przed wejściem ustawy w życie. Nie będzie więc można wykopać nowego ujęcia po tej dacie, a następnie skorzystać z abolicji. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Jak informuje Portal Samorządowy, nowe zasady będą stosowane także wobec postępowań, które rozpoczęły się wcześniej, ale nie zostały zakończone przed wejściem ustawy w życie. Oznacza to, że z preferencji mogą skorzystać również właściciele studni, które zostały już objęte kontrolą.

Dla przypomnienia, zgłoszenia wymaga budowa studni o głębokości do 30 m, jeśli pobór wody na potrzeby własnego gospodarstwa nie przekracza średniorocznie 5 tys. litrów na dobę. Jeżeli pobór jest większy lub studnia jest głębsza, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.