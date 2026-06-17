Ruszyła oferta publiczna akcji deweloperskiej spółki Robyg. Na sprzedaż wystawiono 9,6 mln akcji nowej emisji oraz 25 mln z 96,4 mln papierów posiadanych przez jedynego akcjonariusza, notowaną na niemieckiej giełdzie spółkę TAG Immobilien. Inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się na akcje od środy 17 czerwca do 23 czerwca. Próg wejścia to 20 papierów.

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Robyg liczy na pozyskanie prawie 350 mln zł na powiększanie banku ziemi

Cenę maksymalną ustalono na 36 zł i po takiej inwestorzy indywidualni muszą składać zapisy. Dla detalu przewidziano 10 proc. sprzedawanej puli, czyli 3,46 mln walorów. Ostateczna cena będzie zależeć od inwestorów instytucjonalnych. Od 17 do 23 czerwca prowadzona będzie budowa księgi popytu. Po ustaleniu ceny i ostatecznej liczby oferowanych walorów, zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 24 do 26 czerwca. Przy przydziale pierwszeństwo będą mieć akcje nowej emisji. Debiut Robyga planowany jest wstępnie na 2 lipca.

Robyg liczy zatem na zebranie z IPO 345,6 mln zł brutto, a TAG na 900 mln zł brutto. TAG pozostanie głównym akcjonariuszem dewelopera – inwestor ma nie sprzedawać kolejnych papierów w ciągu dwóch lat. Od przejęcia Robyga w 2022 r. za 2,5 mld zł TAG nie pobrał ani razu dywidendy.

Robyg ponadto zapowiedział emisję do 2,41 mln akcji dla kluczowych menedżerów, członków zarządu i szefa rady nadzorczej. Cena będzie równa tej ustalonej w IPO, ale pomniejszonej o 10 proc. Spółka spodziewa się z tego tytułu ok. 80 mln zł wpływów. Seria będzie objęta 18-miesięcznym lock-upem.

Reasumując, Robyg wycenia się w IPO na 3,9 mld zł. Kapitalizacja Domu Development to 6,4 mld zł, Develii 4,9 mld zł, Atalu 2,7 mld zł, a Murapolu 1,7 mld zł.

Robyg kusi inwestorów wzrostem skali i dywidendą

Pieniądze z IPO Robyg chce wykorzystać na zakup kolejnych gruntów. Celem jest zwiększanie skali w najbliższych latach. Strategia zakłada sprzedaż 2,8-3 tys. mieszkań w 2026 r. (w tym 1,35-1,4 tys. w Trójmieście i 0,85-0,9 tys. w Warszawie), w kolejnych latach wejście na pułap 3,8-4 tys. (w tym 1,5-1,55 tys. w Warszawie i 1,3-1,35 tys. w Trójmieście), a potem w średnim terminie na poziom 4,5-5 tys.

W napędzanym „Bezpiecznym kredytem” 2023 r. Robyg sprzedał 3,1 tys. lokali, a w kolejnym tylko 1,5 tys. – głęboki spadek to pokłosie schłodzenia koniunktury oraz uszczuplonej oferty: w latach 2022-2023 (czyli w czasie wysokich stóp procentowych) spółka wstrzymała się z zakupami ziemi, zanotowała też opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń. W 2025 r. sprzedaż odbiła do 2,6 tys. lokali.

W banku ziemi spółka miała na koniec I kwartału parcele pod budowę 17,8 tys. lokali (na koniec maja już 19 tys.), 48 proc. w Warszawie, 22 proc. w Trójmieście, 14 proc. w Poznaniu, 11 proc. we Wrocławiu, resztę w Łodzi i Krakowie. 60 proc. banku to budownictwo ze średniej półki, po 20 proc. przypada na segment popularny i premium.

W 2025 r. spółka przekazała klientom prawie 1,7 tys. mieszkań. Potencjał w 2026 r. szacowany jest na 3,14 tys. (81 proc. to lokale sprzedane), a w przyszłym roku na prawie 4 tys. (zaawansowanie sprzedaży to 23 proc.). Cele finansowe to wzrost przychodów segmentu deweloperskiego o 40-45 proc. w 2026 r., o 30-35 proc. rocznie w średnim terminie i o 15-20 proc. średniorocznie w długim terminie, kiedy liczba wydawanych lokali wskoczy na pułap 4,5-5 tys.

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Robyg czerpie też przychody z generalnego wykonawstwa dla platformy PRS Vantage Rent – spółki kontrolowanej przez TAG. Platforma kupiła właśnie ponad 5 tys. działających lokali od Resi 4 Rent, zwiększając zasób do ponad 9 tys., niemniej będzie kontynuować własne inwestycje. Robyg ma zawarte porozumienie dotyczące rozpoczęcia budowy w tym roku 2 tys. lokali, a w kolejnych dwóch latach po 1,5 tys.

Robyg ma być spółką dywidendową. Pierwsza wypłata oczekiwana jest w 2027 r. Zarząd będzie rekomendować na ten cel co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto, przy czym nie mniej niż 300 mln zł. W kolejnych latach dywidenda ma sięgać ok. 70 proc. zysku.