– Do zajezdni wraca życie. Na plac budowy weszły już ekipy budowlane i maszyny – mówi Magdalena Pawlęga ze spółki Eiffage Immobilier Polska.

Jak dodaje, firma nie tylko wybuduje tu mieszkania, ale też zrewitalizuje budynek starej hali zajezdni. – Projekt jest wymagający, ale jesteśmy dumni, że możemy tchnąć nowe życie w tak kultowe miejsce na mapie Poznania – mówi Magdalena Pawlęga.

Najpierw powstanie budynek mieszkalny od strony ul. Zwierzynieckiej. Jego dach zostanie pokryty roślinnością, tereny zielone zaplanowane także wokół bloku.

Wraz ze startem budowy Eiffage rozpoczął sprzedaż mieszkań. W ofercie są zarówno mieszkania studia, jak i pięciopokojowe apartamenty. Powierzchnie lokali wahają się od 30 do 170 mkw.

Eiffage zrewitalizuje także budynek starej hali zajezdni, zmieniając jej dotychczasową funkcję. – Na ponad 5,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej będą mogły powstać restauracje, punkty gastronomiczne, butikowe sklepy. W środku hali powstanie również foodhall, znajdzie się też miejsce na biura – zapowiadają przedstawiciele Eiffage. – Odnowimy też dwa zabytkowe budynki znajdujące się na tej samej działce – Willę i tzw. Biały Domek.

Za projekt architektoniczny nowej odsłony kompleksu starej zajezdni odpowiada pracownia Demiurg. Generalnym wykonawcą jest siostrzana spółka dewelopera – Eiffage Polska Budownictwo.

Dobry adres poznańskiej zajezdni

Jeżycka zajezdnia jest zlokalizowana w centralnej części miasta. Do dworca głównego można z niej dotrzeć w pięć minut, a na Stary Rynek – w ok. dziesięć. W okolicy są restauracje, kawiarnie, punkty usługowe i sklepy.

Eiffage odpowiadał m.in. za budowę szklanej piramidy Luwru, najwyższego w Europie wiaduktu drogowego w Millau czy budynku Opery w Sydney. Brał także udział w odbudowie katedry Notre-Dame.

Eiffage Immobilier Polska na naszym rynku mieszkaniowym działa od dziewięciu lat.