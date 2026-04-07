– Do zajezdni wraca życie. Na plac budowy weszły już ekipy budowlane i maszyny – mówi Magdalena Pawlęga ze spółki Eiffage Immobilier Polska.

Jak dodaje, firma nie tylko wybuduje tu mieszkania, ale też zrewitalizuje budynek starej hali zajezdni. – Projekt jest wymagający, ale jesteśmy dumni, że możemy tchnąć nowe życie w tak kultowe miejsce na mapie Poznania – mówi Magdalena Pawlęga.

Mieszkania, biura, gastronomia

Najpierw powstanie budynek mieszkalny od strony ul. Zwierzynieckiej. Jego dach zostanie pokryty roślinnością, tereny zielone zaplanowane także wokół bloku.

Wraz ze startem budowy Eiffage rozpoczął sprzedaż mieszkań. W ofercie są zarówno mieszkania studia, jak i pięciopokojowe apartamenty. Powierzchnie lokali wahają się od 30 do 170 mkw.

Eiffage zrewitalizuje także budynek starej hali zajezdni, zmieniając jej dotychczasową funkcję. – Na ponad 5,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej będą mogły powstać restauracje, punkty gastronomiczne, butikowe sklepy. W środku hali powstanie również foodhall, znajdzie się też miejsce na biura – zapowiadają przedstawiciele Eiffage. – Odnowimy też dwa zabytkowe budynki znajdujące się na tej samej działce – Willę i tzw. Biały Domek.

Za projekt architektoniczny nowej odsłony kompleksu starej zajezdni odpowiada pracownia Demiurg. Generalnym wykonawcą jest siostrzana spółka dewelopera – Eiffage Polska Budownictwo.

Dobry adres poznańskiej zajezdni

Jeżycka zajezdnia jest zlokalizowana w centralnej części miasta. Do dworca głównego można z niej dotrzeć w pięć minut, a na Stary Rynek – w ok. dziesięć. W okolicy są restauracje, kawiarnie, punkty usługowe i sklepy.

Czytaj więcej Nieruchomości Noli Gdansk Old Town. Najem w historycznych murach W zabytkowych murach koszar w Gdańsku 1 lipca startuje Noli Studios. W ofercie jest niemal 400 mieszkań, które można wynająć i na dobę, i na dłużej.

Eiffage odpowiadał m.in. za budowę szklanej piramidy Luwru, najwyższego w Europie wiaduktu drogowego w Millau czy budynku Opery w Sydney. Brał także udział w odbudowie katedry Notre-Dame.

Eiffage Immobilier Polska na naszym rynku mieszkaniowym działa od dziewięciu lat.