– Z uwagi na zastosowaną w tym przepisie koniunkcję „i”, a nie alternatywę zwykłą „lub”, zakaz udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu przez pełnomocników w każdym z tych przypadków wydaje się być wątpliwy. Jeżeli przedmiotem głosowania będzie tylko wybór albo tylko odwołanie członków wymienionych organów, zakaz może nie obowiązywać, jeżeli przyjąć literalne brzmienie przepisu. Gdyby bowiem ustawodawca chciał w sposób niebudzący wątpliwości objąć każdy przypadek zarówno wyboru jak i odwołania powinien zastosować alternatywę zwykłą „lub”, czego jednak nie uczynił – wyjaśnia dr Pałka.

Tego samego zdania jest radca prawny Przemysław Molenda.

– Nie mam wątpliwości, że spójnik „i” w konstrukcji tego przepisu sprawia, że jedynie przy łącznym głosowaniu nad odwołaniem i wyborem członka rady nadzorczej lub zarządu nie będzie możliwe głosowanie przez pełnomocników. Ponieważ takie łączne głosowania nie mają miejsca, to oznacza, że ten przepis będzie martwy, a obsługując walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej będę musiał dopuścić udział pełnomocników w głosowaniu w wyborach do organów spółdzielni, chyba że do czerwca, kiedy to odbywa się najwięcej walnych zgromadzeń, ustawa zostanie znowelizowana, a spójnik „i” zastąpiony „lub” – mówi Przemysław Molenda.

Notariusz dr Piotr Marquardt, członek Krajowej Rady Notarialnej, nie jest już tak kategorycznie przekonany, że przepis będzie martwy, ale będzie, w jego ocenie, budził wątpliwości. Analizując dla nas treść artykułu zwraca uwagę, że przepis ten stanowi wyjątek od ogólnej reguły wskazującej, że czynności prawne mogą być dokonywane przez przedstawiciela, chyba że ustawa stanowi inaczej.

– W polskim prawie cywilnym wyjątki takie są bardzo wąsko zakrojone i niewiele czynności prawnych nie może być dokonywanych przez pełnomocnika. Zaś jedną z podstawowych zasad wykładni norm prawnych jest zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej norm o charakterze wyjątków od reguły. Oznacza to w praktyce, że jeśli jakiś wyjątek od reguły został sformułowany w sposób nieprecyzyjny, nie można rozszerzać zakresu jego obowiązywania ponad treść, jaka wynikałaby z jego wykładni gramatycznej – mówi Piotr Marquardt.