Aktualizacja: 23.01.2026 04:55 Publikacja: 23.01.2026 04:00
Mateusz Bonca, prezes JLL Polska
Foto: mat. prasowe
Budownictwo społeczne w Polsce istnieje od dekad, jednak mimo tego, że formuła się zmieniała, efektywność była raczej niewielka. Według GUS, w 2025 r. rozpoczęto budowę prawie 130 tys. mieszkań na sprzedaż, inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 79 tys. domów, a budownictwo społeczne nastawione na tani czynsz to niecałe 4 tys. O ile kierunek rozwijania budownictwa społecznego jest słuszny, to mechanizm jest nieskuteczny. Nieskuteczny, bo składający się z wielu pojedynczych projektów, dla których montuje się oddzielnie finansowanie z różnych źródeł, przy zastosowaniu różnych grantów. Dla wielu projektów najem miesza się także z dojściem do własności. Nie ma jednolitego systemu, przez co procesy są czasochłonne i trudno skalować inwestycje, żeby obniżać koszty realizacji, np. przez standaryzację projektów czy szerokie zastosowanie prefabrykacji.
Czytaj więcej
Najemcy mieszkań w 2026 r. mogą odczuć wzrost kosztów nie tylko z powodu waloryzacji czynszu, lec...
Przedstawialiśmy ideę na kilku forach z udziałem przedstawicieli administracji samorządowej czy rządowej – myślę, że cały czas jest pole do dyskusji. Nasza idea wywraca stolik, o którym powiedziałem, to znaczy zmienia sposób myślenia o budowaniu skali w społecznym budownictwie mieszkaniowym. Nie chodzi tu o zastąpienie obecnych działań, bo one spełniają pewne punktowe potrzeby samorządów, także w zakresie prowadzenia polityki społecznej. Nasza koncepcja to raczej uzupełnienie systemu, pozwalająca państwu na prowadzenie szeroko zakrojonej polityki dostarczania dostępnych czynszowo lokali, z bardzo prostym montażem finansowym, w oparciu o finansowanie przez sektor prywatny. Pamiętajmy, że zgodnie z zapowiedziami na budownictwo społeczne mają płynąć miliardy z budżetu w skali roku. Mam wątpliwości, czy obecny mechanizm pozwoli skonsumować efektywnie takie środki.
Tak, pomysł jest w gruncie rzeczy bardzo prosty. Po pierwsze, państwo tworzy kontrolowany przez siebie zasób mieszkań – i to w dużej skali. Po drugie, zaangażowanie finansowe państwa to około 40 proc. wartości projektu, a 60 proc. mają zapewniać inwestorzy obejmujący obligacje. Obligacje nie mają terminu wykupu, wypłacane są odsetki, których źródłem są czynsze płacone przez lokatorów mieszkań. Ponieważ nie trzeba obciążać czynszów spłatą kapitału, tylko samymi odsetkami, możemy uzyskać czynsze 25-40 proc. niższe niż na rynku komercyjnym. Myślimy, że polski rynek jest już wystarczająco dojrzały, by takie rozwiązania się przyjęły.
Czytaj więcej
Komisja Europejska przygotowała plan na rzecz przystępnych cenowo mieszkań. Celem jest zwiększeni...
Myślę, że te obligacje, jako wieczyste, musiałyby być korzystniej oprocentowane niż tradycyjne obligacje skarbowe, być może indeksowane do wskaźnika inflacji – szczegóły są do ustalenia. O popyt bym się nie martwił. W Polsce brakuje instrumentów bezpiecznych, o relatywnie niskim, ale stabilnym zwrocie, a takich instrumentów szukają do dywersyfikacji portfeli np. fundusze emerytalne, ale nawet inwestorzy indywidualni. Mieszkaniowy Fundusz Wieczysty to w pewnym sensie proteza dla REIT-ów, których wciąż nie udało się zaszczepić na polskim rynku. To nie popyt na ten instrument rozpatrywałbym w kategorii wyzwań, a fundamentalną zmianę myślenia o sposobie prowadzenia polityki mieszkaniowej. To jednak będzie wymagać pewnej centralizacji decyzji – w naszej wizji słuchamy potrzeb samorządów w zakresie liczby i lokalizacji, ale cały proces realizacji i finansowania jest przygotowywany i koordynowany na szczeblu centralnym.
To jeden z głównych elementów dyskusji o tym, jak cały model miałby działać. Otwiera się pewna nowa dynamika między szczeblem centralnym sterującym tym programem, a poszczególnymi samorządami. Pamiętajmy przy tym, że Mieszkaniowy Fundusz Wieczysty to nie tylko mechanizm pozwalający na budowanie, ale i zakup gruntów.
Prognozy demograficzne mówią, że rzeczywiście będzie nas mniej, natomiast dalej mamy o połowę mniej przestrzeni na osobę niż znaczna część mieszkańców Unii Europejskiej. Spadek liczby mieszkańców nie zmienia faktu, że popyt na nowe mieszkania dalej będzie rósł, bo chcemy poprawiać komfort naszego życia. Pustostanów może przybywać, m.in. lokali czy domów, których nie da się doprowadzić do pożądanej efektywności energetycznej lub ich lokalizacja jest nieinteresująca. Rynek nieruchomości jest w ciągłym ruchu, widzimy to w sektorze komercyjnym – budynki, które przestają spełniać swoje funkcje, są modyfikowane czy nawet zastępowane.
Czy tempo rozwoju rynku rozczarowuje? Z jednej strony tak, ale myślę, że dopiero w tym momencie rynek osiąga pewną dojrzałość, kiedy inwestorzy są w stanie spojrzeć na historię i wyniki większych portfeli stworzonych przez pionierów. Czekamy na finalizację transakcji przejęcia dużego portfela przez jedną zbudowaną tu platformę od drugiej. To kolejny dowód, że jest możliwość wyjścia z takiej inwestycji. To jest kluczowe dla inwestorów instytucjonalnych lokujących kapitał w nieruchomościach komercyjnych – sam Pan podnosił tę kwestię w pytaniu o popyt na wieczyste obligacje.
Czytaj więcej
Budowa mieszkań społecznych na tani najem to część działań, jakie powinno podjąć państwo. Potrzeb...
Tak, to duże rozczarowanie, bo temat wydawał się przepracowany pod każdym kątem. Pozostaje kwestia woli politycznej. Jest pytanie, czy chcemy nasz rynek finansowy otwierać. Ograniczanie rozwoju nie wydaje się dobre dla polskiej giełdy, dla polskiej gospodarki. W biznesie ważny jest też moment, kiedy niektóre rozwiązania się wdraża. Akurat teraz moment rynkowy jest dobry. Po latach dynamicznego wzrostu rynek nieruchomości komercyjnych trochę się wystudził. Nasza gospodarka będzie się rozwijała, spadają stopy procentowe, a więc i oprocentowanie nowych obligacji. To sprawia, że wartość nieruchomości komercyjnych powinna z czasem rosnąć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Czy na rynku nowych mieszkań jest wojna cenowa? Gdzie deweloperzy przeceniają ofertę?
Na szerokim rynku IV kwartał był najgorętszy. Deweloperzy zabiegali o klientów promocjami i uzyskali efekty. Jak...
Oferta mieszkań powoli maleje. Wszyscy czekamy na kolejne obniżki stóp i dziś prognozowałbym, że w II połowie ro...
Ustawa o jawności cen mieszkań nie ukróciła nieuczciwych działań niektórych deweloperów, którym przygląda się Ur...
Firmy, które szukają w stolicy biura premium, na przeprowadzkę mogą czekać nawet dwa – trzy lata. Trudno też o p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas