CPD ma na radarze działkę pod budowę aparthotelu z widokiem na jasnogórski klasztor.
– Mamy nadzieję być pierwszym polskim REIT-em w Polsce, czekamy na wprowadzenie stosownych przepisów, ale i bez tego będziemy spółką inwestującą w nieruchomości i dzielącą się zyskami z inwestorami – zapowiedział podczas poniedziałkowego śniadania prasowego prezes CPD Rafał Kijonka. Szczegóły zasygnalizowanej w lipcu strategii na lata 2025–2028 spółka ma ogłosić na konferencji 30 września.
CPD jesienią 2023 r. stało się giełdową wydmuszką po wygaszeniu dotychczasowej działalności (zakończenie projektu mieszkaniowego Ursa Smart City w Warszawie i sprzedaż biurowców).
Nowa ekipa chce, by CPD stało się pierwszym w Polsce REIT-em – w lipcu ogłoszono, że spółka ma inwestować w nieruchomości komercyjne w Polsce, w tym centra danych i fabryki AI, ale też w hotele w Europie i mieszkania na wynajem w Stanach Zjednoczonych.
REIT to spółka, której zadaniem jest inwestowanie w dochodowe nieruchomości, by dostarczać akcjonariuszom stabilnych dywidend. W marcu CPD informowało o negocjacjach w sprawie nabycia udziałów we wrocławskim budynku Wratislavia Tower o wartości szacowanej na 35 mln euro. To dawny biurowiec przebudowany na uruchomiony latem czterogwiazdkowy Focus Hotel Premium Wrocław (budynek należy do węgierskiego Futureal, a sieć do giełdowego GK Immobile). Taka inwestycja wpisuje się w filozofię REIT-u.
Tymczasem w zeszłym tygodniu CPD zawarło umowę zakupu od Artura Błasika, głównego akcjonariusza, 50,2 proc. udziałów w spółce Wielki Bór. CPD zapłaciło 8,15 mln zł akcjami nowej emisji (wycenionymi po 3,2 zł). Aktywami spółki Wielki Bór są dwie nieruchomości biurowo-magazynowo-handlowo-usługowe w Częstochowie przy ul. Bór. To 4 tys. mkw. powierzchni – wynajętej w 30 proc. (m.in. hurtownia mięsa, klub fitness) i przynoszącej około 23 tys. zł netto przychodu z najmu miesięcznie.
Teraz ogłoszono zamiar nabycia od Błasika udziałów w spółce Osiedle Kmicica, której aktywa to działka przy ul. Św. Kingi w Częstochowie z wydaną w 2018 r. „wuzetką” na aparthotel i zabudowę mieszkaniową.
Prezes Rafał Kijonka powiedział nam, że Wielki Bór to projekt z dużym potencjałem. – To teren blisko dróg dojazdowych. Przed decyzją o podpisaniu dokumentów o zakupie, rozmawialiśmy z podmiotami, które mogą skorzystać z tego terenu, nazw nie mogę teraz wymieniać. Te obiekty można jeszcze w jakiś sposób rozbudować czy przerobić, mamy też koncepcję wykorzystania pozostałej części działki – a więc jest potencjał, by z czasem wysokość czynszów była kilkukrotnie większa – powiedział Kijonka.
Dlaczego w przypadku drugiej częstochowskiej inwestycji, CPD chce wziąć na siebie ryzyko deweloperskie, kupując działkę pod zabudowę, a nie istniejącą dochodową nieruchomość? – CPD nie bierze na siebie takiego ryzyka – powiedział nam Artur Błasik. Plan zakłada, że aparthotel – od budowy po sprzedaż lokali – zostanie zrealizowany przez partnera (trwają rozmowy z jedną z giełdowych spółek deweloperskich), a dwie sieci hotelowe wyraziły chęć bycia operatorami przez minimum dziesięć lat. Droga do hotelu jest jeszcze daleka, na razie trwają prace koncepcyjne. Menedżerowie wskazali, że teren jest atrakcyjny, z widokiem na klasztor jasnogórski, a w pobliżu swój hotel ma Grupa Arche.
Prezes zastrzegł, że ta inwestycja jest raczej wyjątkowa i co do zasady spółkę interesują istniejące nieruchomości, np. do zmiany funkcji czy remontu.
A co z częścią mieszkaniową? Błasik powiedział, że priorytetem jest aparthotel, a kolejne decyzje zapadną później. Grunty pod mieszkaniówkę mogą zostać odsprzedane.
Na jakim etapie są rozmowy w sprawie Wratislavii? Menedżerowie powiedzieli na konferencji, że trwają rozmowy w sprawie zbudowania scenariusza współpracy najkorzystniejszego dla wszystkich stron. Czekamy na komentarz węgierskiego Futureala.
Według ostatnich sygnałów, REIT-y w Polsce – jeśli powstaną – nie będą mogły inwestować w mieszkania na wynajem. CPD jest jednak zainteresowane rynkiem w USA, we współpracy z Jarosławem Tadlą i Tomaszem Fatygą – inwestorami z rynku mieszkaniowego na Florydzie. Na tym etapie nie ujawniono modelu współpracy – być może więcej informacji pokaże się w strategii. Jarosław Tadla w internecie funkcjonuje jako milioner, self-made man i twórca firmy People's Choice Apartments.
