– Mamy nadzieję być pierwszym polskim REIT-em w Polsce, czekamy na wprowadzenie stosownych przepisów, ale i bez tego będziemy spółką inwestującą w nieruchomości i dzielącą się zyskami z inwestorami – zapowiedział podczas poniedziałkowego śniadania prasowego prezes CPD Rafał Kijonka. Szczegóły zasygnalizowanej w lipcu strategii na lata 2025–2028 spółka ma ogłosić na konferencji 30 września.

CPD jesienią 2023 r. stało się giełdową wydmuszką po wygaszeniu dotychczasowej działalności (zakończenie projektu mieszkaniowego Ursa Smart City w Warszawie i sprzedaż biurowców).

Nowa ekipa chce, by CPD stało się pierwszym w Polsce REIT-em – w lipcu ogłoszono, że spółka ma inwestować w nieruchomości komercyjne w Polsce, w tym centra danych i fabryki AI, ale też w hotele w Europie i mieszkania na wynajem w Stanach Zjednoczonych.

CPD inwestuje w dwa projekty w Częstochowie

REIT to spółka, której zadaniem jest inwestowanie w dochodowe nieruchomości, by dostarczać akcjonariuszom stabilnych dywidend. W marcu CPD informowało o negocjacjach w sprawie nabycia udziałów we wrocławskim budynku Wratislavia Tower o wartości szacowanej na 35 mln euro. To dawny biurowiec przebudowany na uruchomiony latem czterogwiazdkowy Focus Hotel Premium Wrocław (budynek należy do węgierskiego Futureal, a sieć do giełdowego GK Immobile). Taka inwestycja wpisuje się w filozofię REIT-u.